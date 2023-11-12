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阿拉伯和穆斯林領袖抨擊以色列 立場力道有別

中央社利雅德11日綜合外電報導
阿拉伯聯盟（Arab League）與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）在利雅德舉行聯合峰會。（Getty Images）
阿拉伯聯盟（Arab League）與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）在利雅德舉行聯合峰會。（Getty Images）

阿拉伯和穆斯林領導人今天譴責以色列軍隊在加薩的「野蠻」行動，但並未完全同意對以色列採取經濟和政治懲罰措施。

綜合法新社與路透報導，儘管外界越來越擔心以色列與哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭可能會波及他國，但阿拉伯聯盟（Arab League）與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）在利雅德舉行的聯合峰會，結果卻凸顯出因應以哈戰爭上的地域性分歧。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月7日跨境突襲以色列，據以方說法造成約1200人喪生、240人遭擄為人質；以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動猛攻，據當地衛生部門表示造成1萬1000多人死亡。

聯合峰會今天發出的最終聲明，駁回以色列關於其行為是「自衛」的說法，但要求聯合國安理會通過「一項果斷且具約束力的決議」，制止以色列的「侵略」。

根據最終公報，聯合峰會呼籲國際刑事法院（ICC）調查以色列在巴勒斯坦領土犯下的「戰爭罪和反人道罪」。

沙烏地阿拉伯外交部表示，沙國原訂於今、明兩天主辦伊斯蘭合作組織與阿拉伯聯盟的2場特別峰會，但由於加薩局勢「非比尋常」，因此聯合舉行。

沙國實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在以哈戰爭前，曾考慮與以色列建立正式外交關係。不過他在峰會上表示，他「要求占領當局（以色列）對針對巴勒斯坦人民犯下的罪行負責」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，伊斯蘭國家應針對以色列軍隊在加薩的行徑，將其列為「恐怖組織」。

外交官員表示，針對加薩遭受的破壞，阿爾及利亞、黎巴嫩等國提議兩大回應方式，一是威脅中斷對以色列及其盟國的石油供應，二是斷絕部分阿拉伯聯盟國家與以色列的經濟和外交關係。

然而，據不願透露姓名的外交官表示，至少有3國拒絕上述提議，包括阿拉伯聯合大公國，以及2020年與以色列關係正常化的巴林。

哈瑪斯在加薩發表的聲明中，呼籲峰會與會者驅逐以色列大使，成立一個法律委員會審判「以色列戰犯」，並為該領土成立重建基金。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）表示，缺乏針對以色列的具體懲罰措施，將使峰會淪為空談。

迄今為止，以色列及其主要支持者美國拒絕停火，此一立場今天招致嚴厲批評。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，「一向談論人權和自由的西方國家，面對巴勒斯坦正在發生的大屠殺卻保持沉默，這是一種恥辱」。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）也同聲譴責世界在面對戰爭時的「雙重標準」，稱以色列違反國際法卻逍遙法外。

卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）表示，正尋求調解釋放以色列人質，並希望盡快達成人道休戰。塔米姆問說，「國際社會還要讓以色列凌駕於國際法之上多久？」

以哈戰爭顛覆了傳統的中東聯盟。沙國並未理會美國要求譴責哈瑪斯的呼聲，反而是與伊朗進行更密切的接觸，並擱置了與以色列關係正常化的計畫。

以色列 加薩 哈瑪斯

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