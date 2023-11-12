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漫威英雄現身南韓？「蜘蛛人」見義勇為 當街攔阻攻擊

中央社首爾12日專電
穿著緊身衣、利用超能力在城市中默默懲惡揚善的漫威英雄「蜘蛛人」日前現身韓國首爾的蠶室一帶，並及時阻止街友與地鐵站務人員起衝突，引發討論。圖／截自SBS news
穿著緊身衣、利用超能力在城市中默默懲惡揚善的漫威英雄「蜘蛛人」日前現身韓國首爾的蠶室一帶，並及時阻止街友與地鐵站務人員起衝突，引發討論。圖／截自SBS news

穿著緊身衣、利用超能力在城市中默默懲惡揚善的漫威英雄「蜘蛛人」日前現身韓國首爾的蠶室一帶，並及時阻止街友與地鐵站務人員起衝突，引發討論。

韓國社群網站11日晚間開始流傳「蜘蛛人出現在蠶室站」的消息，發文者表示，11日晚間9時許，在地鐵蠶室站看到在站內睡覺而被站務人員叫醒的街友，因不滿被要求離開憤而意圖動粗，但一名穿著蜘蛛人服裝的市民挺身而出，及時阻止街友施暴。

觀察目擊者拍攝的照片，身形高大的蜘蛛人雙手抓著意圖揮拳的街友手腕，旁邊還有站務人員與其他民眾。不久後一名網友在貼文下表示自己就是「蜘蛛人」本人，說明當時聽說警察還需10多分鐘才能抵達現場，才出手攔阻、避免爭執擴大。

他也說明，為了讓孩子們留下快樂的童年回憶，他經常穿著蜘蛛人服裝到許多家庭周末出遊會選擇的蠶室一帶活動，與孩子們互動、合照。

許多網友轉發貼文表示曾在蠶室見過這名「蜘蛛人」，也有人曾跟他合照過，他也因這次見義勇為的義舉被稱為「現實英雄」。

韓聯社引述首爾交通公社說法報導，警方抵達現場後順利解決雙方爭執，這名「蜘蛛人」也在中途默默消失，無法確認這名民眾的真實身分。

蜘蛛人 地鐵站 社群網站

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