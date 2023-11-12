日本地方公務員薪資女不如男 逾8成地方政府認必須改善

日本讀賣新聞自行調查121個地方政府得知，2022年度女性公務員平均薪資都不如男性公務員，其中以長野縣男女薪資差距最大、香川縣男女薪資最為接近。示意圖。(圖／Ingimage)

日本 讀賣新聞自行調查121個地方政府得知，2022年度女性公務員平均薪資都不如男性公務員，其中以長野縣男女薪資差距最大、香川縣男女薪資最為接近。

日本讀賣新聞報導，有關日本男女薪資差距，根據女性活躍推進法進行修正的內閣府命令，各地方政府須從今年度起對外公布。

讀賣新聞今年8月到9月針對日本都道府縣、政令市、縣政府所在地及東京23區共121個地方政府，透過書面方式進行調查，欲尋找包括非正規職員在內的男女薪資差異及其背後主因等，獲得121個地方政府全數回覆。

結果顯示，最多地方政府回答的是女性平均薪資為男性的7成多，共有57個地方政府，占整體比率47.1%；回答女性平均薪資為男性6成多的有22個地方政府，占比18.2%；回答女性平均薪資為男性5成多以下的有8個地方政府，占比6.6%。

加總女性平均薪資為男性7成多以下的地方政府共87個，占整體比率71.9%。

至於女性平均薪資跟男性無異的地方政府「一個也沒有」，女性平均能拿到男性8成多薪資的地方政府有32個，占比26.4%；能拿到男性9成多薪資的地方政府只有兩個，分別是香川縣女性平均薪資是男性的93.7%，及東京都女性平均薪資是男性的90.8%。

男女薪資差異主因跟非正規僱用（包括兼職、打工、契約社員及派遣社員等簽訂短期契約的工作型態）的女性較多，及女性較少擔任薪資高的管理職有關。

近9成的106個地方政府被問到男女薪資差距主因（複選），選擇「很多女性屬薪資低的非正規職員」；另有過半數的68個地方政府回答「很少有女性擔任薪資高的管理職」。

長野市女性平均薪資僅為男性48%，在受調查地方政府中墊底。長野市政府表示，相對於男性有8成都是正式職員，女性有7成都是非正規職員。

至於女性平均薪資為男性93.7%，在受調查地方政府中居冠的香川縣負責人說，「我們有很多擔任課長助理及副課長職務的女性」。

日本中央政府一直提倡推動包括改正男女薪資差距的「女性活躍」，面對這次調查中有關尋求對策的提問，超過8成的99個地方政府都認為有必要改善現況。內閣府也表示，將詳細分析造成薪資差距的原因，改善相關課題。

日本專精勞動社會學的桃山學院大學教授萩原久美子說，儘管過去已指出地方政府的男女薪資有落差，但透過數字可以看到男女不平等已常態化，「地方政府責任重大，不光是男女薪資差異，也應該要針對升遷及職務安排進行改正」。