美保守派主教罕見遭教宗直接免職 曾批評方濟各

據天主教羅馬教廷今天聲明，教宗方濟各已將美國德州泰樓（Tyler）教區主教史垂克蘭免職。圖為教宗方濟各。（歐新社）

據天主教羅馬教廷今天聲明，教宗方濟各 已將美國德州 泰樓（Tyler）教區主教史垂克蘭免職。史垂克蘭是美國天主教保守派批評方濟各最力者之一，教宗直接將主教免職非常罕見。

路透社報導，主教若與梵蒂岡關係不睦，通常會先被要求辭職後自行遞出辭呈，再由教宗批准。只有主教拒絕辭職時，教宗才會採取被視為激烈的直接免職行動。

史垂克蘭（Joseph E. Strickland）現年65歲，距離主教一般退休年齡還差10歲。他自2012年起擔任泰樓教區主教，且熱衷使用社群媒體。

史垂克蘭今年稍早在現稱X的社群平台推特（Twitter）發文，指責教宗方濟各（Pope Francis）的政策「侵害（天主教的）信仰寶庫（Deposit of Faith）」，並表達反對。

教廷今年稍早對史垂克蘭教區的行政單位進行調查。根據天主教媒體報導，調查行動包括檢視他對教區財務的處理。

史垂克蘭的免職消息由梵蒂岡和美國主教團（U.S. Bishops Conference）同時宣布，兩者聲明皆未提供理由。史垂克蘭則尚未發表回應。

根據聲明，方濟各任命德州奧斯汀（Austin）教區主教瓦斯蓋茲（Joe Vasquez）暫代泰樓教區管理者。