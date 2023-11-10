我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駭客攻擊中國工行美分行 財長葉倫：對美國國債沒影響

洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑

世衛秘書長譚德塞：加薩每10分鐘就有1個孩子喪命

編譯徐榆涵／即時報導
WHO秘書長譚德塞表示，加薩每10分鐘就有一名孩子死亡。(路透)
WHO秘書長譚德塞表示，加薩每10分鐘就有一名孩子死亡。(路透)

以哈衝突持續超過一個月，加薩死亡人數破萬人。世界衛生組織（WHO）表示，加薩每10分鐘就有一名孩子死亡，而當地超過一半醫院已無法運作。

WHO秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日向聯合國安理會表示，加薩的36座醫院已有20家無法營運，仍在營運的醫院也已經超出醫療負荷，當地的醫療體系「已瀕臨崩潰」，稱「沒有任何地方、任何人是安全的。」

譚德塞表示，「醫院走道擠滿了傷病患及瀕死之人。太平間已經容納不下。手術須在無麻醉下進行，數以千計的流離失所民眾湧進醫院尋求庇護。」並指「加薩平均每10分鐘就有一名兒童死去。」

根據WHO統計，自上月7日以巴衝突爆發以來，加薩和西岸地區的醫療院所遭受超過250次攻擊，以色列醫療院所則遭受到25次攻擊。超過100名聯合國同事遇害。

此外，以色列外交部發言人海亞特（Lior Haiat）10日將哈瑪斯10月7日突襲以色列南部殺害的1400人下修為1200人。海亞特說：「這是更新後的數據。因為有很多屍體沒有被識別，現在我們認為這些屍體屬於恐怖分子…而非以色列死者。」

加薩 以色列 WHO

上一則

史上首次有國家萌生退意 5國想退出2025大阪世博會

延伸閱讀

以軍：若見哈瑪斯分子自加薩醫院開火 將回擊殺之

以軍：若見哈瑪斯分子自加薩醫院開火 將回擊殺之
哈瑪斯：以色列再空襲加薩最大醫院釀13死

哈瑪斯：以色列再空襲加薩最大醫院釀13死
親以組織質疑 4媒體事前得知哈瑪斯攻擊 卻知情不報

親以組織質疑 4媒體事前得知哈瑪斯攻擊 卻知情不報
金融時報：加薩戰爭似分裂各國 但不致衝擊全球經濟

金融時報：加薩戰爭似分裂各國 但不致衝擊全球經濟

熱門新聞

以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔了

受不了妻子碎念大小事 退休男堅持老年離婚卻後悔了
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據