世衛秘書長譚德塞：加薩每10分鐘就有1個孩子喪命

WHO秘書長譚德塞表示，加薩每10分鐘就有一名孩子死亡。(路透)

以哈衝突持續超過一個月，加薩 死亡人數破萬人。世界衛生組織（WHO ）表示，加薩每10分鐘就有一名孩子死亡，而當地超過一半醫院已無法運作。

WHO秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日向聯合國安理會表示，加薩的36座醫院已有20家無法營運，仍在營運的醫院也已經超出醫療負荷，當地的醫療體系「已瀕臨崩潰」，稱「沒有任何地方、任何人是安全的。」

譚德塞表示，「醫院走道擠滿了傷病患及瀕死之人。太平間已經容納不下。手術須在無麻醉下進行，數以千計的流離失所民眾湧進醫院尋求庇護。」並指「加薩平均每10分鐘就有一名兒童死去。」

根據WHO統計，自上月7日以巴衝突爆發以來，加薩和西岸地區的醫療院所遭受超過250次攻擊，以色列 醫療院所則遭受到25次攻擊。超過100名聯合國同事遇害。

此外，以色列外交部發言人海亞特（Lior Haiat）10日將哈瑪斯10月7日突襲以色列南部殺害的1400人下修為1200人。海亞特說：「這是更新後的數據。因為有很多屍體沒有被識別，現在我們認為這些屍體屬於恐怖分子…而非以色列死者。」