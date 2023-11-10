加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

加薩南部。（Getty Images ）

「國際輿論的壓力，讓以色列 有所讓步？」加薩 戰事已經持續超過一個月，以色列終於在11月9日同意每日4小時的「人道主義暫時停火」（humanitarian pauses）。此前美國數度呼籲以色列暫停對加薩的轟炸以保平民撤離，總統拜登原先要求以色列至少停火3日，以利與哈瑪斯 （Hamas）進行人質釋放談判，但同時美國的態度仍然認為「不可能正式停火」，以免哈瑪斯趁機重整旗鼓。現今加薩居民往南的逃難潮仍然不斷，以色列9日給出的暫時停火承諾可視為正式回應國際社會的人道停火呼籲，或可讓加薩有短暫喘息時間，而美國也認為有助於現階段的人質談判。

加薩戰事已經持續超過一個月。 （歐新社）

以色列對加薩的空襲轟炸不斷，加薩北部居民的南下逃難潮也仍在持續，目前約150萬人逃離家園，難民人數約為加薩總人口70%，國際社會連日呼籲以色列進行人道主義停火，讓加薩居民能夠安全疏散以及人道援助得以進行；呼籲的國家中也包括美國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前便曾警告以色列，表示必須迅速採取行動改善加薩居民處境，否則可能破壞未來實現和平的可能性，以及警告在惡劣現況之下，恐怕進一步刺激巴勒斯坦人，使激進主義進一步迸發擴張，從而終結和談的前景。

做出「保護平民」呼籲的國家也包括法國，11月9日在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持下，來自西方國家、阿拉伯國家、國際機構和非政府組織的50多位代表於巴黎召開加薩援助會議，馬克宏在會議上疾呼以色列保護平民，並指出為此必須盡速實現人道主義暫時停火；馬克宏另表示：「所有人的生命都有平等的價值，『打擊恐怖主義』永遠不能在沒有規則的情況下進行」。

11月6日，加薩的空照圖。（美聯社）

加薩北部居民的南下逃難潮仍在持續，目前約150萬人逃離家園。（Getty Images ）

除了暫時停火的呼籲外，該會議的與會國還承諾會提供超過10億歐元的資金給加薩人道救援，當中包括先前部分已經宣布的援助款項，法國表示全球的總援助金額仍然待定。

以色列並沒有受邀參與加薩援助會議，但已經獲悉會議情況；雖然以色列並未對會議發表公開回應評論，但在會後數個小時，美國白宮便宣布以色列同意每日4小時的暫時停火。

美國總統拜登表示，原本要求以色列至少暫時停火3日，並指出與以色列商議暫時停火所花費的時間超出原本預期。雖然最終以色列的承諾與美國原先期望達成的暫停情況有所落差，但美國先前已表明「不可能正式停火」的態度，原因是擔心哈瑪斯利用停火的機會重整。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kerby）說明，以色列已經承諾會在每日會提前3小時宣布暫時停火時間，此外以色列已經開闢了第二條供平民逃離重點攻擊區的人道走廊，路線是從沿海公路連結貫穿加薩南北的主幹道。

加薩南部。（Getty Image）

美聯社報導，前幾日以色列已有相關的暫時停火、供加薩居民撤離逃難的窗口期，9日宣布承諾之舉，可視為將此事正式搬上檯面並擴大，以此來回應包括美國在內的國際社會「保護平民」呼籲。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）9日針對暫時停火一事，表示：

「與哈瑪斯恐怖分子的戰鬥仍在繼續，但我們希望為平民在特定時間內、於特定地點提供幾個小時的安全撤離時間，我們也正在這樣做」。

此外內唐亞胡重申以色列並不打算佔領或治理加薩，但指出：「如有必要，需要有一隻可靠的力量」進入加薩，以避免類似哈瑪斯的武裝組織再次出現。

國際社會所關注的焦點，還包括被哈瑪斯挾持的人質釋放問題，目前相關的多方談判仍在卡達斡旋下持續（此前哈瑪斯釋放4名人質，也是卡達居中協調），以色列官方估算哈瑪斯仍扣押239名人質，美國表示當中約有10人以下的美國公民，美國認為以色列承諾暫時停火的進展將有利談判進程，而拜登原先期望以色列給出更長停火時間的原因，也是考量人質釋放的談判問題。