加薩戰火炸碎少年踢球夢 女孩淚喊只想要回雙腿

13歲巴勒斯坦女孩巴茲的臉和手臂布滿傷痕。Getty Images

以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯 」作戰時空襲加薩 走廊，導致多名孩童受傷截肢，其中有少年踢足球 夢碎，還有女孩在止痛藥效過後，痛苦淚喊「我想要雙腿回來」。

法新社報導，13歲巴勒斯坦女孩巴茲（Layan al-Baz）在加薩走廊（Gaza Strip）南部甘尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院（Nasser Hospital）裡表示：「我不想要假的腿。」事實上要在當地取得義肢也幾乎是不可能的事。

巴茲在兒科病房的病床上絕望地說：「我要他們把我的腿放回去，他們能辦到的。」每當止痛藥效過去，她睜開眼時，都會看著纏著繃帶的殘肢。

她47歲的母親拉米亞（Lamia al-Baz）表示，巴茲上週在甘尤尼斯卡拉拉區（Qarara）一場空襲中受傷，失去了雙腿，她的4名親人則命喪空襲。

以色列為回應10月7日哈瑪斯（Hamas）血腥突襲而持續採取軍事行動，包括空襲。以色列官員稱哈瑪斯突襲造成1400多人喪生，其中大多數是平民。哈瑪斯治下的加薩衛生部則說，自戰爭爆發以來，加薩已有1萬569人喪生，包括4000多名孩童。

拉米亞說，她有兩個女兒和兩個孫子喪生，包括1名新生兒，「他們被炸得血肉模糊」，而拉米亞是靠耳環和腳趾認出兩個女兒。

巴茲的臉和手臂布滿傷痕，她問道：「我要如何回學校，我的朋友能走路，而我不能怎麼辦？」

拉米亞試圖安撫她說：「我會在妳身邊。一切都會好起來。妳未來的路還很長。」

在醫院燒傷科，14歲的阿加（Lama al-Agha）和她15歲的姊姊薩拉（Sara）躺在相鄰的病床上。

她們的母親坐在兩張病床之間，強忍淚水說，10月12日的空襲導致薩拉的雙胞胎姊妹和12歲的弟弟喪生。

阿加回憶說：「他們將我轉送到這裡時，我請護理師扶我坐起來，結果發現我的腿被截肢了。我經歷了很多痛苦，但我感謝神讓我還活著。」

阿加下定決心，不讓傷勢決定她的未來。她說：「我會裝義肢，然後繼續學習，這樣我就能實現夢想成為醫師。我會為了自己和家人變得堅強。」

醫院院長解釋說，由於死傷人數眾多，資源不斷減少，醫務人員時常別無選擇，只能截肢，以防併發症危及性命。

此外，14歲少年阿布沙赫馬（Ahmad Abu Shahmah）身穿綠色球衣和短褲，拄著拐杖在甘尤尼斯住家廢墟附近散步。他站在昔日踢足球的庭院裡，旁邊有幾個人是他的堂（表）兄弟姐妹。

他回憶道：「當我（手術後）醒來時，我問我的兄弟『我的腿在哪裡』。他對我撒謊，說腿還在，但因為麻醉所以我感覺不到它。到了隔天，我的親戚告訴了我真相。」