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布林肯抵南韓 9日外長會估將討論北韓俄國問題

中央社首爾8日專電
國務卿布林肯今天晚間飛抵南韓。（歐新社）
國務卿布林肯今天晚間飛抵南韓。（歐新社）

國務卿布林肯今天晚間飛抵南韓，規畫9日與南韓外長朴振會談，並與南韓總統尹錫悅及國家安保室長趙太庸會面，期間預期將談及近期北韓與俄羅斯合作等各項國際議題。

布林肯（Antony Blinken）今天稍早結束在東京舉行的七大工業國集團（G7）外交部長會議行程後，隨即搭機飛往韓國，晚上10時左右才降落在烏山空軍基地。

布林肯9日預計拜會尹錫悅和趙太庸，在與朴振會談後召開聯合記者會。

韓聯社報導，布林肯出訪亞洲前的中東行期間，曾表示這次到日、韓，證明美國政府在集中精力處理加薩走廊（Gaza Strip）地區問題時，也為國家利益努力與印太地區合作。報導指出，布林肯訪韓期間很有可能談及攸關烏克蘭戰況與東北亞安保秩序的北韓俄國軍事合作問題。

此外，美國總統拜登與中國國家主席習近平可能在下周舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會場邊會談，布林肯可能與韓方討論相關議題，包括與中方合作解決朝鮮半島問題的方案，美中關係未來整體走向等。

布林肯離開南韓後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將接著訪韓進行部長級會議，期間北韓動態也受到密切關注。

北韓中央通信社今天刊登的評論指出：「來自大洋彼岸的不速之客將在朝鮮半島尋求極端對抗，朝鮮半島是世界上最大的衝突熱點，已經達到將要爆發的程度。」將布林肯與奧斯汀訪韓視為挑釁，主張這將導致區域再次戰雲翻湧。

布林肯上次在2021年3月與奧斯汀來韓出席韓美外交、國防2+2會談前夕，北韓領導人金正恩胞妹金與正曾公開嗆聲，要南韓與美國別再藉由聯合軍事演習挑釁。

布林肯 北韓 南韓

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