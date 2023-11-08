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以色列部長揚言向加薩丟核彈 俄外交部質疑：承認有核武？

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。（路透）
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。（路透）

以色列文化遺產部長埃利亞胡（Amihai Eliyahu）5日受訪時，稱「對加薩丟核彈是個選項」等言論，引起軒然大波，隨即遭到以色列總理內唐亞胡無限期停職，並指埃利亞胡的言論沒有基於事實。對此，俄羅斯外交部7日質疑，這是否代表以色列官方承認擁有核武。

埃利亞胡5日面對媒體問及，「如果加薩走廊不存在任何非戰鬥人員的話，那是否對加薩走廊進行核攻擊會是一個選項？」而埃利亞胡則回應「那的確是一種選項。」此話一出引發外界譁然。

對此，內唐亞胡辦公室在第一時間發表聲明，稱「埃利亞胡的言論並沒有基於事實，目前以色列與以色列的軍隊正依照國際法的最高標準來執行任務，以避免傷害到無辜的民眾」。並宣布將埃利亞胡無限期停職，暫停他出席內閣會議的職權。

據報導，美國科學家聯合會統計以色列大約擁有90枚核彈頭，但以色列官方從未承認擁有核武，針對埃利亞胡的言論，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，最主要的問題在於，以色列如此似乎是承認擁有核武，稱「這是以色列認證擁核的官方聲明嗎？」

她補充提到，如果屬實，那國際原子能總署是否要追查以色列？埃利亞胡的言論亦引發阿拉伯世界的譴責，伊朗呼籲國際社會迅速做出反應，美國務院副發言人則批評他的言論令人無法接受。

以色列 加薩 俄羅斯

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