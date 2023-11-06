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無一倖免…加薩逾萬人罹難 聯合國：已成兒童墳場

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聯合國多個機構首長罕發聲明籲停火 88名員工罹難創單一衝突紀錄

編譯徐榆涵／即時報導
聯合國多個機構首長6日罕見發布聲明呼籲停火。（新華社）
聯合國多個機構首長6日罕見發布聲明呼籲停火。（新華社）

以哈衝突持續延燒，加薩已有逾萬人喪命，聯合國主要人道機構、國際慈善機構的多位首長6日罕見發布聲明，稱已有數十名聯合國援助人員遭殺害，是聯合國在單次衝突中死亡人數最多的一次。

衛報報導，聲明指出，自10月7日起，至少有88名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的同仁喪生。

根據聯合國說法，加薩至少有150名衛生工作者遇難，其中16人在值勤期間喪生，還有18名加薩民房緊急服務人員死亡。此外有100多個衛生設施受損。

這份由聯合國主要的人道主義、國際慈善等機構，包含聯合國世界糧食計劃署（WFP）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、世界衛生組織（WHO）、聯合國人道事務協調廳（OCHA）、救助兒童會（Save the Children Fund）與國際關懷協會（CARE International）等18個國際機構首長在聲明中，呼籲加薩走廊立刻「人道主義停火」，要求以色列和哈瑪斯尊重國際法，稱「已經30天了，適可而止。這些事情必須馬上停止。」

聲明呼籲交戰各方尊重國際人道法和人權法規定的所有義務，應無條件釋放所有被扣為人質的平民，並停止攻擊醫院、學校、避難所等平民設施；包含燃料在內，所有必需物資都應盡快運進加薩，送到有需要的人那裡。

聯合國 加薩 巴勒斯坦

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