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「無國界醫生」日女職員哽咽憶撤離：加薩民眾追車令人心碎

中央社／東京5日即時報導
加薩市遭受不分晝夜的空襲。（新華社）
加薩市遭受不分晝夜的空襲。（新華社）

國際醫療組織的日本職員回憶在加薩走廊（Gaza Strip）避難時，當地避難所衛生條件日益惡化等情況，她眼眶泛淚地說，撤離時「加薩民眾追著我們乘坐的車輛，令人心碎」。

日本電視台（Nippon TV）報導，白根麻衣子是國際慈善醫療組織「無國界醫生」（MSF）的人事職員，今年5月起在加薩市（Gaza City）的事務所服務。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊以色列，以巴衝突再起，白根在加薩市北部避難，之後跟著其他職員撤離至加薩走廊南部，並於11月1日透過拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）進入埃及。

她提到避難時，「空襲與飛彈發射不分晝夜，大量民眾湧入避難所，衛生狀況日益惡化，飲用水及食物等物資日益不足」。

白根當時是在聯合國機構的戶外空間避難，期間只能靠罐頭、青菜、麵包果腹。儘管當地職員冒險去採購，但隨著物資日益短缺，白根指出「最後我們每天只能做一餐，然後分著吃」。

另外，白根直言越過拉法邊界關卡時心情相當複雜，因為當地職員無法越過邊境，並哽咽表示「當時看到許多徬徨的加薩民眾追著我們車輛說『讓我們上車』、『為什麼就這樣離開了』，是個令人心碎的回憶」。

白根批評「許多醫院及學校遭受空襲」，並對「許多人因無差別暴力喪命」而氣憤不已，她疾呼立即停止無差別攻擊，並保護醫療院所。

加薩 日本 巴勒斯坦

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