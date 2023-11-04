我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前2小時服3毫克 褪黑激素助好眠

明晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

布林肯到訪前 土耳其考量加薩危機召回駐以大使

編譯高詣軒／即時報導
土耳其總統厄多安在哈薩克首都阿斯塔納出席「土耳其和突厥國家組織」峰會，照片由哈薩克總統府媒體單位3日釋出。（Getty Images）
土耳其總統厄多安在哈薩克首都阿斯塔納出席「土耳其和突厥國家組織」峰會，照片由哈薩克總統府媒體單位3日釋出。（Getty Images）

法新社、路透報導，土耳其4日宣布召回駐以色列大使，表示此舉考量以色列持續攻擊加薩、危及平民且拒絕停火，總統厄多安表態，這波以巴戰事結束後，加薩必須隸屬一個主權獨立的巴勒斯坦國。近日出訪以色列、約旦的美國國務卿布林肯，5日起將在土耳其訪問兩天，此行預期將面臨困難。

上個月，土耳其各地爆發支持巴勒斯坦的抗議後，以色列駐土國的外交官已因為安全因素離開，以國表示召回外使意在評估雙邊關係。隨著加薩人道危機加劇，土耳其已呼籲立即停火並提議設立確保停火的機制。

據土耳其新聞網（Haberturk）等媒體引述，厄多安3日重申對於西方國家支持以色列的批評，對歐盟的信心亦極為動搖。他並表示，待一切落幕後，希望恢復和平的加薩納入一個獨立的巴勒斯坦國，遵守1967年六日戰爭前的以巴邊界，維護領土完整，巴人並可以東耶路撒冷為首都。

厄多安表示，會支持恢復區域和平的解方，不支持進一步傷害巴人生活的計畫，反對將巴人逐漸從歷史舞台上抹去。他並說，其情報首長卡林（Ibrahim Kalin）已和以色列、巴勒斯坦自治政府和武裝集團哈瑪斯接洽，但不願將加薩危機的作俑者、以國總理內唐亞胡視為對口。

厄多安雖表示不願視內唐亞胡為平起平坐的對象，但不會完全斷絕和以色列的連結。

這波以巴衝突10月7日爆發前，土耳其還正試圖和以色列修復關係。土耳其支持以巴「兩國方案」，另也和英美等西方國家不同，並未將哈瑪斯視為恐怖組織，境內有其成員。

以色列 土耳其 加薩

上一則

尼泊爾強震增至143死 印度新德里也能感受威力

延伸閱讀

美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間

美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間
布林肯勸以色列「暫時停戰」遭拒 內唐亞胡堅持不放人質不停火

布林肯勸以色列「暫時停戰」遭拒 內唐亞胡堅持不放人質不停火
傳哈瑪斯準備好長期作戰 要讓以色列軍隊陷入巷戰泥淖

傳哈瑪斯準備好長期作戰 要讓以色列軍隊陷入巷戰泥淖
以襲加薩救護車 美官員：哈瑪斯試圖把受傷戰士送往埃及

以襲加薩救護車 美官員：哈瑪斯試圖把受傷戰士送往埃及

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
當地警方帶著警犬至派特森的住處調查案情。（美聯社）

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

2023-11-02 10:54

超人氣

更多 >
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心
北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡
明晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

明晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了
訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多