布林肯到訪前 土耳其考量加薩危機召回駐以大使

土耳其總統厄多安在哈薩克首都阿斯塔納出席「土耳其和突厥國家組織」峰會，照片由哈薩克總統府媒體單位3日釋出。（Getty Images）

法新社、路透報導，土耳其 4日宣布召回駐以色列 大使，表示此舉考量以色列持續攻擊加薩 、危及平民且拒絕停火，總統厄多安表態，這波以巴戰事結束後，加薩必須隸屬一個主權獨立的巴勒斯坦國。近日出訪以色列、約旦的美國國務卿布林肯，5日起將在土耳其訪問兩天，此行預期將面臨困難。

上個月，土耳其各地爆發支持巴勒斯坦的抗議後，以色列駐土國的外交官已因為安全因素離開，以國表示召回外使意在評估雙邊關係。隨著加薩人道危機加劇，土耳其已呼籲立即停火並提議設立確保停火的機制。

據土耳其新聞網（Haberturk）等媒體引述，厄多安3日重申對於西方國家支持以色列的批評，對歐盟的信心亦極為動搖。他並表示，待一切落幕後，希望恢復和平的加薩納入一個獨立的巴勒斯坦國，遵守1967年六日戰爭前的以巴邊界，維護領土完整，巴人並可以東耶路撒冷為首都。

厄多安表示，會支持恢復區域和平的解方，不支持進一步傷害巴人生活的計畫，反對將巴人逐漸從歷史舞台上抹去。他並說，其情報首長卡林（Ibrahim Kalin）已和以色列、巴勒斯坦自治政府和武裝集團哈瑪斯接洽，但不願將加薩危機的作俑者、以國總理內唐亞胡視為對口。

厄多安雖表示不願視內唐亞胡為平起平坐的對象，但不會完全斷絕和以色列的連結。

這波以巴衝突10月7日爆發前，土耳其還正試圖和以色列修復關係。土耳其支持以巴「兩國方案」，另也和英美等西方國家不同，並未將哈瑪斯視為恐怖組織，境內有其成員。