我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前2小時服3毫克 褪黑激素助好眠

明晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

尼泊爾強震增至143死 印度新德里也能感受威力

中央社尼泊爾尼泊爾根傑4日綜合外電報導
尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣昨天深夜遭到規模5.6地震襲擊。(Getty Images)
尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣昨天深夜遭到規模5.6地震襲擊。(Getty Images)

尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣昨天深夜遭到規模5.6地震襲擊，官員今天表示，至少已有143人死亡。尼泊爾安全部隊正趕赴災區協助救援。

法新社報導，根據美國地質調查所（US Geological Survey）測量，這起地震深度僅18公里。在受影響地區的各地村落，搖晃威力把居民震醒，並造成一些泥造房屋被震垮。

數十名骨折或頭部受傷的生還者被緊急送往印度邊界附近小城尼泊爾根傑（Nepalgunj）的一所醫院治療。懷裡抱著自己嬰孩的女傷者歐利（Kamala Oli）告訴法新社：「地震發生時我們正在睡覺，屋裡有我們3個人，只有2人活下來。」

社群媒體上流傳的地震後畫面顯示，災區民眾在黑暗中從崩塌住宅和建築物的殘破瓦礫中努力挖掘，以拉出生還者。

在距離震央近500公里遠的印度首都新德里，也能感受到這起地震的搖晃。

尼泊爾的賈賈科特縣（Jajarkot）和魯孔縣（Rukum）是受災最嚴重地區。尼泊爾全國警察發言人卡塔亞特（Kuber Kathayat）告訴法新社：「賈賈科特已有105人死亡，魯孔有38死。」他還說，當局統計兩縣合計已有100多名傷者。

尼泊爾安全部隊已被派遣徒步或乘直升機前往災區協助搜救任務。卡納里省（Karnali）警方發言人巴塔萊（Gopal Chandra Bhattarai）告訴法新社，由於賈賈科特縣和魯孔縣地處偏遠，使得資訊難以傳遞。

「一些道路已經因為受損而無法通行，但我們正在嘗試從一些替代道路抵達當地。」

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）今天抵達地震發生地點訪視。他之前對於地震造成的人員和財物損傷表達「深切哀痛」，還說「政府以嚴肅態度提供受害者撫慰，以及治療傷者」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也對這起地震造成罹難者「深感哀痛」，並表示「印度與尼泊爾人民團結一致，並準備好提供一切可能協助」。

地震 印度 社群媒體

上一則

英國皇室再挑起戰火？已故女王密友砲轟梅根害慘哈利

下一則

布林肯到訪前 土耳其考量加薩危機召回駐以大使

延伸閱讀

中國傳抵制印度製iPhone 15 蘋果：國行均在中組裝

中國傳抵制印度製iPhone 15 蘋果：國行均在中組裝
尼泊爾深夜強震 規模6.4至少69死

尼泊爾深夜強震 規模6.4至少69死
尼泊爾強震上升至132死 山崩阻礙救援 民眾摸黑挖廢墟救人

尼泊爾強震上升至132死 山崩阻礙救援 民眾摸黑挖廢墟救人
尼泊爾西部強震 死亡人數上升至128人

尼泊爾西部強震 死亡人數上升至128人

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
23歲的德以雙重國籍女刺青師盧克（左圖中人）已證實死亡。圖為盧克的親屬15日在記者會上請求外界援助。（Getty Images）

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

2023-10-30 10:01
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
哈瑪斯前領袖馬夏艾2017年在卡達杜哈發表談話。（路透）

曝北京恐「對台實施類似行動」 哈瑪斯領袖讚突襲以國：給世界上一課

2023-10-30 07:01
以國部隊在加薩走廊（Gaza Strip）執行地面攻勢期間，救出一位遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的以色列女兵。圖為女兵梅吉迪希（Ori Megidish，中）與她的親戚合照。美聯社

以色列攻入加薩走廊 救出遭哈瑪斯挾持以軍女兵

2023-10-30 15:22
當地警方帶著警犬至派特森的住處調查案情。（美聯社）

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

2023-11-02 10:54

超人氣

更多 >
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心
北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡

北加爆驚恐斬首案：24歲男子殺害女親屬 提頭逃亡
明晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了

明晚睡覺前 時鐘撥慢1小時…日光節約時間結束了
訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多

訂4支iPhone 15 Pro Max竟收到60支 他樂估可賺9萬多