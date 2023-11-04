尼泊爾強震增至143死 印度新德里也能感受威力
尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣昨天深夜遭到規模5.6地震襲擊，官員今天表示，至少已有143人死亡。尼泊爾安全部隊正趕赴災區協助救援。
法新社報導，根據美國地質調查所（US Geological Survey）測量，這起地震深度僅18公里。在受影響地區的各地村落，搖晃威力把居民震醒，並造成一些泥造房屋被震垮。
數十名骨折或頭部受傷的生還者被緊急送往印度邊界附近小城尼泊爾根傑（Nepalgunj）的一所醫院治療。懷裡抱著自己嬰孩的女傷者歐利（Kamala Oli）告訴法新社：「地震發生時我們正在睡覺，屋裡有我們3個人，只有2人活下來。」
社群媒體上流傳的地震後畫面顯示，災區民眾在黑暗中從崩塌住宅和建築物的殘破瓦礫中努力挖掘，以拉出生還者。
在距離震央近500公里遠的印度首都新德里，也能感受到這起地震的搖晃。
尼泊爾的賈賈科特縣（Jajarkot）和魯孔縣（Rukum）是受災最嚴重地區。尼泊爾全國警察發言人卡塔亞特（Kuber Kathayat）告訴法新社：「賈賈科特已有105人死亡，魯孔有38死。」他還說，當局統計兩縣合計已有100多名傷者。
尼泊爾安全部隊已被派遣徒步或乘直升機前往災區協助搜救任務。卡納里省（Karnali）警方發言人巴塔萊（Gopal Chandra Bhattarai）告訴法新社，由於賈賈科特縣和魯孔縣地處偏遠，使得資訊難以傳遞。
「一些道路已經因為受損而無法通行，但我們正在嘗試從一些替代道路抵達當地。」
尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）今天抵達地震發生地點訪視。他之前對於地震造成的人員和財物損傷表達「深切哀痛」，還說「政府以嚴肅態度提供受害者撫慰，以及治療傷者」。
印度總理莫迪（Narendra Modi）也對這起地震造成罹難者「深感哀痛」，並表示「印度與尼泊爾人民團結一致，並準備好提供一切可能協助」。
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