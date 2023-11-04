尼泊爾強震增至143死 印度新德里也能感受威力

尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣昨天深夜遭到規模5.6地震襲擊。(Getty Images)

尼泊爾西部偏遠地區幾個孤立縣昨天深夜遭到規模5.6地震 襲擊，官員今天表示，至少已有143人死亡。尼泊爾安全部隊正趕赴災區協助救援。

法新社報導，根據美國地質調查所（US Geological Survey）測量，這起地震深度僅18公里。在受影響地區的各地村落，搖晃威力把居民震醒，並造成一些泥造房屋被震垮。

數十名骨折或頭部受傷的生還者被緊急送往印度 邊界附近小城尼泊爾根傑（Nepalgunj）的一所醫院治療。懷裡抱著自己嬰孩的女傷者歐利（Kamala Oli）告訴法新社：「地震發生時我們正在睡覺，屋裡有我們3個人，只有2人活下來。」

社群媒體 上流傳的地震後畫面顯示，災區民眾在黑暗中從崩塌住宅和建築物的殘破瓦礫中努力挖掘，以拉出生還者。

在距離震央近500公里遠的印度首都新德里，也能感受到這起地震的搖晃。

尼泊爾的賈賈科特縣（Jajarkot）和魯孔縣（Rukum）是受災最嚴重地區。尼泊爾全國警察發言人卡塔亞特（Kuber Kathayat）告訴法新社：「賈賈科特已有105人死亡，魯孔有38死。」他還說，當局統計兩縣合計已有100多名傷者。

尼泊爾安全部隊已被派遣徒步或乘直升機前往災區協助搜救任務。卡納里省（Karnali）警方發言人巴塔萊（Gopal Chandra Bhattarai）告訴法新社，由於賈賈科特縣和魯孔縣地處偏遠，使得資訊難以傳遞。

「一些道路已經因為受損而無法通行，但我們正在嘗試從一些替代道路抵達當地。」

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）今天抵達地震發生地點訪視。他之前對於地震造成的人員和財物損傷表達「深切哀痛」，還說「政府以嚴肅態度提供受害者撫慰，以及治療傷者」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也對這起地震造成罹難者「深感哀痛」，並表示「印度與尼泊爾人民團結一致，並準備好提供一切可能協助」。