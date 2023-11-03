又有巴勒斯坦記者命喪加薩 同僚報導時悲憤情緒爆發
巴勒斯坦自治政府經營的電視台報導，他們的一名特派員和11名家人今晚在加薩走廊南部遭以色列空襲炸死。他的同事報導時情緒激動脫下防護，直言沒有記者受到保護。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，記者哈塔布（Mohammad Abu Hattab）原本今天晚間還在加薩走廊（Gaza Strip）南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）外替巴勒斯坦電視台（Palestine TV）進行現場連線報導。根據電視台說法，報導結束後僅過30分鐘，哈塔布就在家中遇難。
巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）也報導了哈塔布及其家人的死訊。
以色列軍方並未立即對這起事件發表評論。CNN無法獨立確認哈塔布住家爆炸的原因。巴勒斯坦電視台則仍未發布爆炸與以色列空襲有直接關聯的證據。
哈塔布的死訊震撼巴勒斯坦電視台新聞編輯室，該台記者巴席爾（Salman Al Bashir）進行實況報導時情緒激動，與他連線的主播也流下眼淚。
巴席爾說：「我們再也不能承受這一切。我們筋疲力竭，我們是等死的受難者和殉道者，我們一個接著一個死去，沒有人在乎我們或是加薩發生的大規模災難和罪行。」
他還表示：「沒有人保護我們，完全沒有國際保護，對任何災難都不能倖免。這套保護裝備無法保護我們，這些頭盔也是。」他邊說邊脫下自己的頭盔和寫著「媒體」字樣的防護背心。
巴席爾以嘶啞的聲音說：「我們穿在身上的只是口號，根本無法保護任何記者。」
「我們的同事哈塔布30分鐘前還站在這裡，現在他已經離開我們，和他的妻子、兄弟和許多家人成了（納瑟）醫院裡的罹難者。」
自從控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日派戰士闖入以色列，殺害1400多名以色列人並劫持超過220名人質後，以色列戰機便對加薩發動空襲，擊中廣大住宅區、學校和醫院，引發區域和其他地區國家的強烈抗議。
根據巴勒斯坦自治政府衛生部引述加薩走廊來源公布的最新數據，以色列對加薩的空襲已造成至少9025人死亡、2萬2000多人受傷。以色列稱空襲的目標是哈瑪斯的戰士和基礎設施。
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