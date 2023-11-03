又有巴勒斯坦記者命喪加薩 同僚報導時悲憤情緒爆發

哈塔布的死訊震撼巴勒斯坦電視台新聞編輯室，該台記者巴席爾（Salman Al Bashir）進行實況報導時情緒激動，與他連線的主播也流下眼淚。（截取自巴勒斯坦電視台）

巴勒斯坦 自治政府經營的電視台報導，他們的一名特派員和11名家人今晚在加薩 走廊南部遭以色列 空襲炸死。他的同事報導時情緒激動脫下防護，直言沒有記者受到保護。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，記者哈塔布（Mohammad Abu Hattab）原本今天晚間還在加薩走廊（Gaza Strip）南部的納瑟醫院（Nasser Hospital）外替巴勒斯坦電視台（Palestine TV）進行現場連線報導。根據電視台說法，報導結束後僅過30分鐘，哈塔布就在家中遇難。

Palestine TV journalist Mohammad Abu Hattab was killed with his family in an Israeli airstrike. His colleague Salman Al-Bashir removes his protective gear marked PRESS on air saying: “We can’t take it anymore, we are exhausted. We are victims. The only difference between us is… pic.twitter.com/66gfbIpCWW — Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) 2023年11月2日

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）也報導了哈塔布及其家人的死訊。

以色列軍方並未立即對這起事件發表評論。CNN無法獨立確認哈塔布住家爆炸的原因。巴勒斯坦電視台則仍未發布爆炸與以色列空襲有直接關聯的證據。

哈塔布的死訊震撼巴勒斯坦電視台新聞編輯室，該台記者巴席爾（Salman Al Bashir）進行實況報導時情緒激動，與他連線的主播也流下眼淚。

巴勒斯坦電視台記者哈塔布（Mohammad Abu Hattab）在家中遇難。（截取自巴勒斯坦電視台）

巴席爾說：「我們再也不能承受這一切。我們筋疲力竭，我們是等死的受難者和殉道者，我們一個接著一個死去，沒有人在乎我們或是加薩發生的大規模災難和罪行。」

他還表示：「沒有人保護我們，完全沒有國際保護，對任何災難都不能倖免。這套保護裝備無法保護我們，這些頭盔也是。」他邊說邊脫下自己的頭盔和寫著「媒體」字樣的防護背心。

巴席爾以嘶啞的聲音說：「我們穿在身上的只是口號，根本無法保護任何記者。」

「我們的同事哈塔布30分鐘前還站在這裡，現在他已經離開我們，和他的妻子、兄弟和許多家人成了（納瑟）醫院裡的罹難者。」

自從控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日派戰士闖入以色列，殺害1400多名以色列人並劫持超過220名人質後，以色列戰機便對加薩發動空襲，擊中廣大住宅區、學校和醫院，引發區域和其他地區國家的強烈抗議。

根據巴勒斯坦自治政府衛生部引述加薩走廊來源公布的最新數據，以色列對加薩的空襲已造成至少9025人死亡、2萬2000多人受傷。以色列稱空襲的目標是哈瑪斯的戰士和基礎設施。