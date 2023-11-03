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衝第一與哈瑪斯交火 以軍「英雄」坦克指揮官在加薩陣亡

編譯徐榆涵／即時報導
一名被譽為英雄的以軍坦克營指揮官命喪加薩。（截圖自X平台）
一名被譽為英雄的以軍坦克營指揮官命喪加薩。（截圖自X平台）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突擊以色列南部村莊，一名以軍坦克營指揮官率先帶領部隊開戰車抵達加薩北部，與數十名武裝分子交戰並解救人質，而被譽為英雄，但以軍證實，該名指揮官在日前對加薩的地面行動中已不幸陣亡。

衛報等報導，哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部村莊貝埃里（Be'eri）後，33歲的以軍中校、巴拉克第188旅（188 Barak Brigade）53營指揮官哈巴卡（Salman Habaka），隨即領軍兩輛戰車前往貝埃里，並與藏身房屋內的哈瑪斯武裝分子交戰，是首批抵達以色列南部的以軍部隊之一。

哈巴卡事後曾受訪說明當時情形，稱「我抵達貝埃里後去見希蘭准將（Barak Hiram），他要我做的第一件事就是向一間藏有哈瑪斯的房子開砲。這時你想到的第一個問題會是，裡面會有人質嗎？我們決定對房子開砲以前做了所有初步檢查，然後挨家挨戶去解救人質。戰鬥一路持續到晚上，在屯墾區和街道上發生」。

哈巴卡說，「我發現當人們聽見隆隆的坦克聲，就會有片刻的安全感。令我刻骨銘心的一刻是，當我在路上開著坦克，而我意識到自己正要進入一個有懦夫利用節日闖入的以色列社區，他們屠殺和綁架老人、小孩和嬰兒。」

哈巴卡不幸在加薩北部指揮坦克營前進時喪命，他因在貝埃里的英勇事蹟被譽為英雄。

以色列國防軍證實，哈巴卡1日晚間在加薩北部陣亡，在地面部隊與哈瑪斯的戰鬥中，指揮裝甲部隊掩護步兵戈蘭旅（Golani Brigade）時遭擊斃。

以軍7日對加薩展開地面行動以來，已有18名士兵喪命，哈巴卡是其中最高階的軍官。

加薩 哈瑪斯 以色列

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