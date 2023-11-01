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關卡重開外國人及傷患離開加薩 難民營又遭以軍空襲

中央社拉法1日綜合外電報導
以哈戰爭開打逾3周，拉法邊界關卡今天首度開放。圖為巴勒斯坦人在拉法邊界過境點等待進入埃及。歐新社
以哈戰爭開打逾3周，拉法邊界關卡今天首度開放。圖為巴勒斯坦人在拉法邊界過境點等待進入埃及。歐新社

以哈戰爭開打逾3周，拉法邊界關卡今天首度開放，讓受困加薩走廊的外國人和傷患開始離開戰區之際，巴勒斯坦官員稱，以色列今天連續第2天空襲加薩一處難民營，造成多人傷亡。

美聯社報導，半島電視台（Al Jazeera）播放鄰近加薩市的賈巴利亞營（Jabalia camp）遭毀壞的畫面，可看到數人受傷被送至附近醫院，其中包括孩童。哈瑪斯（Hamas）政府說，這些襲擊造成多人喪命及受傷，但具體傷亡人數目前還不清楚。

半島電視台是少數仍從加薩北部提供報導的新聞媒體之一，電視台畫面顯示了幾乎與前一天相同的場景，數十名男子在倒塌的多樓層建築物瓦礫堆中尋找生還者。

以色列昨天空襲造成的傷亡人數仍不明，不過鄰近醫院的一名主任表示，有數百人死亡或受傷。以色列則說，襲擊已殺死了數十名武裝分子，包括一名參與10月7日突襲以色列行動的哈瑪斯資深指揮官，並摧毀位於這些建築物底下、被武裝分子使用的地道。

哈瑪斯10月7日跨境突襲後，以色列旋即發動空襲並砲擊加薩走廊（Gaza Strip），雙方戰火持續至今。以色列前幾天宣布戰爭邁入新階段，這波空襲正值以色列地面部隊推進到加薩市外圍。

隨著以色列軍隊朝向加薩市外圍及當地人口密集的住宅區前進，這波對賈巴利亞營的襲擊行動預期將造成雙方傷亡人數大幅上升。以色列官員表示，哈瑪斯的軍事設施，包括長達數百公里的地道，多集中於加薩市；戰爭爆發前，約有65萬人住在此地。

儘管加薩局勢惡化，但直到今天之前，除了被哈瑪斯釋放的4名人質，無人獲准離開加薩。另有一名人質本周稍早被以色列軍隊救出。

自哈瑪斯突襲以色列以來，拉法邊界關卡今天首度開放，首批離開加薩的平民約有600多人。路透社引述聽取相關簡報人士報導，卡達居間斡旋埃及、以色列和哈瑪斯，並且與美國進行協調而達成協議，才使得外國護照持有者和身受重傷民眾得以通過拉法邊界關卡，離開遭到圍困的加薩。

加薩 以色列 哈瑪斯

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