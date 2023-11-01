以哈衝突延燒 BBC：北京調停角色有限

中國外交部長王毅在華盛頓同美國戰略界人士舉行座談。 （中新社）

隨著以色列 與巴勒斯坦 伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰火加劇，外界關注中國是否可能扮演和平調停者。英國廣播公司今天分析指出，北京 能達到的成果有限。

英國廣播公司（BBC）報導，外界擔憂中東情勢恐演變成區域戰爭之際，中國外交部長王毅周末訪問美國時與華府官員討論以巴衝突，美國矢言將與中國合作尋求解方。

在中國中東問題特使翟雋飛到中東與阿拉伯領袖會面後，王毅與以色列、巴勒斯坦對口進行談話。北京也在聯合國的會議中力挺停火協議。

由於伊朗在背後支持加薩的哈瑪斯及黎巴嫩真主黨（Hezbollah），外界期盼中國利用自身與伊朗的密切關係來降低目前緊張情勢。英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國官員顯然有要求王毅敦促伊朗保持冷靜。

BBC指出，中國為伊朗最大貿易夥伴，今年稍早北京擔任調停者，促使伊朗與沙烏地阿拉伯關係緩解。伊朗政府表示，針對緩解加薩局勢，「已準備好與中國加強溝通」。

研究中國外交政策的美國國家戰爭學院副教授瑞黎明（Dawn Murphy）分析，有鑑於中國政府與這波衝突相關各方維持相對平衡的關係，可以被視為可信的調停者。

她指出，特別是中國與巴勒斯坦、阿拉伯國家、土耳其及伊朗都維持正面關係，「再加上美國與以色列關係良好，他們可能可以把所有相關各方都帶到談判桌上」。

不過，其他觀察家認為，中國在中東政治上的角色微小。大西洋理事會中東計畫非常駐高級研究員傅爾頓（Jonathan Fulton）表示，「中國在此議題上並非要角，跟區域內的相關人士討論，沒人期望中國對解決問題作出貢獻」。

哈瑪斯槍手10月7日從加薩走廊對以色列發動前所未見的突襲，殺害超過1400人並綁架至少239名人質。以色列隨後對加薩進行報復攻擊，根據哈瑪斯統治的加薩衛生部，當地已有超過8500人喪命。以色列軍隊也派遣軍隊、戰車進到加薩。

中國針對這波以巴衝突發出的首個聲明未譴責哈瑪斯，也沒提到以色列的自衛權，這讓以色列極為憤怒。

王毅隨後向以色列表示，「所有國家都有自衛的權利」，但他也在其他場合指稱，以色列的行動已超出自我防衛範圍。

中國長期以來公開表達對巴勒斯坦的同情，這讓北京很難在因應以巴衝突上採取不偏不倚的作法。

這可追溯至建立中國共產黨的毛澤東，他曾向巴勒斯坦運送武器，以支持全球各地所謂的「民族解放」運動。他甚至將以色列與台灣都比作西方帝國主義的基地，兩者都有美國支持。

隨後數十年，中國經濟開放之際，也與以色列關係正常化。但北京明確表示持續支持巴勒斯坦，中國國家主席習近平及北京官員談及這波以巴衝突時都強調巴勒斯坦獨立建國的必要。

此舉引來的負面效應包括網路出現越來越多反猶太主義言論，有網友甚至將以色列行動比擬為納粹，引發德國駐北京大使館駁斥。以色列駐北京大使館也有一名職員的親人遭刺傷。

這些情緒對中國試圖與以色列政府接觸毫無助益，但北京為何還是要涉入？其中一個原因是若衝突加劇，恐危及中國在中東的經濟利益。

北京仰賴從外國進口石油，分析家預估，其中約有一半來自波斯灣地區。中東國家在中國一帶一路倡議扮演的角色也越趨重要。

另一個理由是這場衝突為北京提供改善形象的黃金機會。瑞黎明分析，中國相信為巴勒斯坦挺身而出將引起阿拉伯國家、穆斯林國家及全球南方多數國家的共鳴。

這場戰爭正值中國積極塑造自己是比美國更好的選項，自今年以來，北京持續提倡一個由中國領導的全球秩序願景，還對其認為的美國「霸權」領導失敗提出批評。

BBC指出，中國長期的野心面臨不少挑戰，其中之一是北京如何使自身的外交立場與行為相符。中國支持穆斯林國家並反對以色列占領巴勒斯坦領土，但自己持續面臨違反人權、對維吾爾少數族群進行種族滅絕及強迫西藏同化的指控。

觀察家認為，這些對阿拉伯世界來說可能不是問題，更大的問題是，北京的行動可能看起來有點膚淺，或甚至被認為是利用以巴衝突來提升自身利益。

王毅聲稱中國只是為了中東尋求和平，「中方在巴勒斯坦問題上沒有任何私利」。

但挑戰在於，如何說服全世界相信這是真的。