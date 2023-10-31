紐西蘭白島火山2019年爆發釀22死 管理公司判有罪

紐西蘭白島2019年火山噴發造成22人喪生。圖為2019年12月13日火山爆發後，緊急救援人員在白島附近打撈屍體。美聯社

紐西蘭白島2019年火山噴發 造成22人喪生，多數是遊客，紐西蘭的法院今天開庭審理說，負責管理白島的公司Whakaari Management Ltd.一項違反健康及安全法罪名成立。

路透報導，白島（White Island）火山爆發時，島上有47人，其中許多人被灼熱的氣體和火山灰嚴重燒傷。職場主管機關在事發後於2020年11月對13個當事人提出指控，其中6個當事人認罪，包括直升機和遊船業者。除上述管理公司外，其他當事人的指控均被駁回。

法官湯瑪斯（Evangelos Thomas）判定代表業主管理白島但並未承擔旅遊活動的Whakaari Management Ltd.犯下一項違反健康及安全法罪名。另一項指控被駁回。

法新社報導，這家管理公司因未能充分保護遊客而判有罪，另一項被駁回的指控則與確保島上工作人員安全有關。

湯瑪斯表示，這家公司屬於控制和管理火山的職場，因此需要具備必要的專業知識，例如火山學和健康及安全專業知識，以評估相關旅行產生的風險。

湯瑪斯說，「這是公司應該採取的合理可行步驟，確保履行職責」，但卻沒這樣做，是「一大缺失」。

Whakaari Management Ltd.和另外6個認罪的當事人預計將於明年2月被判刑。

這些當事人面臨最高150萬紐元（約87.3萬美元）的罰款。

法院在為期10週的審理期間獲悉在災難發生前，白島的業主每年從遊客身上賺進約100萬紐元。

去年5月，紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）已確定無任何不當行為。