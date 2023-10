蒙面婦人車站高喊「真主至大」 遭法國警方開槍受傷

法國警察部署在巴黎一處車站入口處。稍早一名婦人在車站高喊「真主至大」並威脅要炸掉自己。(Getty Images)

法國警方消息人士向法新社透露,一名出沒在巴黎一處車站的婦人高喊「真主至大」(Allahu akbar)並「作出威脅」,警方朝她開槍,造成婦人受傷且危及生命。

法新社報導,這名消息人士說,目擊者指出,這名蒙面婦人高喊「真主至大」還「作出威脅」;警方因擔憂自身安危而向婦人開槍,致使對方受傷。

消息人士表示,事發地點為巴黎南岸的弗朗索瓦‧密特朗圖書館 車站(Bibliotheque Francois Mitterrand)車站,乘客通報警方後,警察設法將婦人「分隔開來」。

巴黎檢察署指出,這名婦人威脅「要炸掉自己」,警方開了一槍,造成婦人受傷且危及生命。

檢察署說,警方已啟動2項調查,一項是調查婦人行為,另一項調查則針對警方用槍是否具正當性進行解釋。

自法國北部城市阿拉斯(Arras)13日發生高中教師遭到自稱效忠激進聖戰團體伊斯蘭國(Islamic State)的男子刺殺身亡後,法國即進入「襲擊警戒」。據報導,凶手犯案前曾高喊「真主至大」。

