以色列盼巴勒斯坦自治政府重返加薩 巴總理：歸還約旦河西岸否則免談

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶發話，以色列和自治政府必須以國與國的身分進行和談，並歸還約旦河西岸領土，否則一切免談。(美聯社)

英國衛報報導，巴勒斯坦 自治政府（Palestinian Authority）總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）發話，等到以巴衝突落幕，以色列 和自治政府必須以國與國的身分進行和談，且歸還約旦河西岸（West Bank）領土，否則一切免談。

以色列政務和軍事官員一直期許，待以巴衝突落幕後，也許由阿拉伯國家以過渡政府的形式治理加薩 走廊，從而逐漸恢復巴勒斯坦政府的統治權。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）2007年發動政變，巴勒斯坦自治政府遭逐出加薩。

不過，2019年上任的總理史泰耶最新表示，如果不以兩個主權國家的身分進行真正的和談，那麼自治政府恕不配合。

「要叫自治政府重返加薩統治人民，又對約旦河西岸的事避而不談，是把自治政府當出任務的F-16戰機還是以色列坦克嗎？不光我不接受，總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）也不會接受。」

史泰耶說，「我認為以巴雙方需要全面的和平願景，約旦河西岸的事必須有個結果，然後連同加薩地區，共同制定一個兩國的解方。」

另外史泰耶談到，首要任務還是雙方停火以及停止約旦河西岸的暴力衝突；過去3周，以色列國安部隊和定居點以色列人已經殺害110名巴勒斯坦人。