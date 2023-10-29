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以哈烽火如荼 歐盟卻在糾結用詞單複數

以色列總理責怪情報首長失職 戰時內閣出現裂痕

（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）
以色列總理內唐亞胡。(Getty Images)
以色列總理內唐亞胡。(Getty Images)

以色列總理內唐亞胡今天在社群媒體X抨擊他的情報首長，稱他們沒有警告自己哈瑪斯計畫於10月7日發動大規模攻擊。此番言論引發政治風波，並且導致他的戰時內閣出現裂痕。

路透報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在X（前身推特）貼文表示：「（情報首長）在所有階段都沒有就哈瑪斯（Hamas，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織）的戰爭意圖向內唐亞胡總理發出警告。」

他指出：「相反地，所有安全官員都評估，哈瑪斯受到威懾並尋求解決方案，包括軍事情報部門和國家安全局（Shin Bet）負責人。」

內唐亞胡是在今天凌晨1時於X發表這番言論，隨後刪除文章。在哈瑪斯重創以色列南部後，他因為沒有對有關情報和行動失誤承擔責任而引起公憤。

儘管以色列高階官員都已承認自己失職，從軍方及國家安全局首長，乃至財政部長等，但內唐亞胡尚未承擔責任。

內唐亞胡上述言論很快就遭到當前及過去盟友指責，包括目前在他戰時內閣中的前國防部長甘茨（Benny Gantz）。

甘茨在X發文指出，內唐亞胡應收回他的話，過去的就讓它過去吧。甘茨寫道，當處於戰爭中，領導層必須展現責任心，決定做正確之事，並且強化部隊。

內唐亞胡的前國防部長、反對派議員李柏曼（Avigdor Lieberman）在電台訪問中表示：「我看到他夜間的推特（正式名稱為X），僅顯示出一件事：他對安全沒興趣，他對人質沒興趣，只對政治感興趣。」

以國情報機構摩薩德（Mossad）前首長柯恩（Yossi Cohen）則告訴以色列廣播電台（Israel Radio）：「你打從工作一開始就要負責任，而不是從一半開始。」

內唐亞胡今天已為他的言論公開道歉。他在新貼文中宣告：「我錯了。在記者會後，我不應該道出那種言論，我為此道歉。」

哈瑪斯 以色列 國防部

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