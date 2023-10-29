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伊朗：以色列持續轟炸加薩 恐迫使所有人採取行動

中央社德黑蘭29日綜合外電報導
伊朗總統萊希今天表示，以色列持續轟炸加薩走廊，「可能迫使每個人」採取行動；這是以巴衝突爆發以來，伊朗發出的最新警告。(Getty Images)
伊朗總統萊希今天表示，以色列持續轟炸加薩走廊，「可能迫使每個人」採取行動；這是以巴衝突爆發以來，伊朗發出的最新警告。(Getty Images)

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天表示，以色列持續轟炸加薩走廊（Gaza Strip），「可能迫使每個人」採取行動；這是以巴衝突爆發以來，伊朗發出的最新警告。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的槍手10月7日從加薩走廊跨境進入以色列展開突襲，根據以色列官員說法，這場襲擊殺害超過1400人，其中多數為平民。

以色列隨後對加薩發動報復空襲及砲擊，加薩走廊衛生部門發布數據指出，當地已有逾8000人喪生，孩童占了半數。共有240萬人居住於這個由哈瑪斯治理的貧窮地帶。

萊希今天在社群媒體X平台發文表示：「這個猶太復國主義政權的罪行已越過紅線，可能會迫使每個人都採取行動。」

他說道：「華府要求我們不要有任何動作，但他們持續給予以色列廣泛支持。」

萊希還說，「美國向『抵抗軸心』（Axis of Resistance）釋出訊息，但已從戰場上獲得明確回應」。

「抵抗軸心」是德黑蘭當局官員經常使用的詞彙，用來指稱伊朗與黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）、葉門叛軍「青年運動」（Houthi），以及伊拉克與敘利亞境內什葉派武裝勢力等盟友。

雖然目前尚不清楚萊希所指為何事，但自從加薩地區衝突爆發後，駐紮伊拉克及敘利亞的美國軍隊遭到一連串攻擊，真主黨與以色列軍隊於黎巴嫩邊界的交火也越趨猛烈。

向哈瑪斯提供資金及軍事協助的伊朗當局用「成功」來形容7日攻擊行動，但堅稱未參與這場突襲。以色列政府指出，約有230人遭到哈瑪斯綁架。

根據伊朗通訊社（IRNA）發布的摘錄，萊希昨天接受半島電視台（Al Jazeera）訪問表示，「伊朗認為自身有責任協助這些反抗團體，但這些團體有自己獨立的想法、決定及行動」。

他還說：「美國很清楚知道我們目前的能力，也知道他們不可能戰勝。」

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