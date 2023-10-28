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踩踏事件一周年 梨泰院萬聖節熱鬧氣氛不復見

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踩踏事件一周年 梨泰院萬聖節熱鬧氣氛不復見

中央社首爾28日綜合外電報導
梨泰院踩踏事件事發一年後，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍。(Getty Images)
梨泰院踩踏事件事發一年後，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍。(Getty Images)

去年萬聖節南韓首都首爾發生梨泰院踩踏事件，造成多達159人死亡；事發一年後的今天，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍，取而代之的是哀悼亡者的寂靜。

路透社報導，通常在萬聖節前幾天，夜店、酒吧雲集的梨泰院巷弄隨處可見節慶裝飾。但今年卻很不一樣，紀念亡者的海報及鮮花占據了原本擺放裝飾的位置。年輕人選擇到其他地方過節。

長年住在梨泰院也在此工作的李成珉（Lee Sung-min，譯音）表示，直到今天一早，他才意識到這周末是萬聖節。

他說： 「以往到了這個時候，這裡都會擠滿盛裝打扮、化上假血妝的遊客。但現在看看附近走動的人們年紀，大多是相對年長的當地居民。」

去年10月29日，數萬名年輕人湧入梨泰院的狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的萬聖節，不料卻發生嚴重踩踏事故，大多數死者年齡是20多歲或30多歲。許多人歸咎於缺乏準備及人潮管控措施，事故剛發生時多人求助無門。

來到梨泰院紀念這起踩踏事件的李正協（Lee Jung-hyeop，譯音）表示：「我留了字條，告訴（傷者）不要喪氣及（逝者）安息。」

南韓今年未禁止在梨泰院舉行萬聖節聚會，但在事件周年前夕，當局及警方已進行人流管制演練，搭配近1000台閉路監視器且有人工智慧（AI）輔助的監控網絡。

今年許多人仍到首爾其他地區慶祝萬聖節，例如另一個同樣深受年輕人喜愛的弘大區。

去年梨泰院踩踏事件後，南韓警方完成的調查報告坦承當局有疏失及因應不當，並列出23名官員請求起訴。但至今未有任何政府高階官員因此辭職或被免職。

梨泰院 萬聖節 南韓

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