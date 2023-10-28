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日媒：日本駐北京使館2個月內接到100萬通騷擾電話

記者廖士鋒／即時報導
日本8月啟動核廢水排海已有2個月，日本媒體援引消息人士指出日本大使館已接到100萬通騷擾電話。圖為在北京的日本大使館。（記者廖士鋒／攝影）
日本8月啟動核廢水排海已有2個月，日本媒體援引消息人士指出日本大使館已接到100萬通騷擾電話。圖為在北京的日本大使館。（記者廖士鋒／攝影）

日本政府8月底啟動福島核廢水排海後，衝擊中國與日本關係，前者也祭出水產禁止進口的禁令，而日媒指出，核廢水排海以來的2個月，日本駐北京大使館已經接到來自中國國內的騷擾電話累計約100萬通，雖然日本已要求中國妥善應對，但狀況仍未改善。

日北共同社27日晚間援引日本政府相關人士說法透露上述消息，並指出，目前仍維持每天1萬至1.5萬通的高頻度。騷擾電話大多數是對日本的激烈謾罵或無聲電話，還有聲稱「炸掉」（大使館）等明顯的威脅。

而日本駐北京大使垂秀夫10月20日在第19屆東京-北京論壇上的致詞時也提到，「中國各地打往日本國內電話進行騷擾等不理智行為也屢屢發生。現在，我們大使館每天仍能接到1萬5,000個左右的騷擾電話」。垂秀夫呼籲，2023年僅剩最後兩個月，兩國有必要利用日中韓三國框架、11月的APEC等國際會議場合，頻繁開展包括首腦在內的所有層面的溝通，以恢復政治互信，進而實現具體問題的解決。

對於垂秀夫所稱每天仍接到1.5萬通騷擾電話，中國外交部發言人毛寧278日在記者會上指出，「我不了解你提到的具體情況。我可以告訴你的是，中方一貫依法保障各國駐華使領館的安全，也保障在華外國公民的合法權益」。

公開資料顯示，8月底曾發生有中國民眾到北京的日本大使館門口丟擲磚塊事件，北京當局旋即大幅度加強該使館周遭的戒備。

此外，中國官媒環球時報28日援引日本時事通訊社報導指，日本財務省27日發布9月初步貿易統計數據顯示，日本對中國的魚類和海產品（包括罐頭和其他製成品）出口額為5,868萬日元（約合39萬美元），較去年同期下降99.3%。當前絕大部分是錦鯉出口額，剩下的才是罐頭等製品。

中國駐日本使館發言人27日則對日本福島第一核電站日前有工作人員被放射性廢液濺射污染一事強調，「日方在清洗多核素處理系統（ALPS）管道時發生相關事件，再次表明福島核污染水帶有較強輻射性，處理過程易引發重大風險，外界有充分理由質疑福島核污染水排海的可靠性」。

日本 北京 大使館

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