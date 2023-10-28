聯大決議壓倒性通過要以哈人道停火 美不滿、以拒接受

聯合國大會召開緊急特別會議，193個成員國27日壓倒性通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即人道主義停火，讓援助物資進入加薩走廊並保護平民。新華社

聯合國 大會26日召開緊急特別會議，193個成員國27日壓倒性通過決議，要求以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 立即人道主義停火，讓援助物資進入加薩走廊並保護平民。

路透及法新社27日報導，這項由阿拉伯國家所擬的聯大決議雖不具約束力、僅為建議性質，但具政治影響力，反映出這波以巴衝突的最新國際風向。

約旦代表22個阿拉伯國家提出該決議案，要求立即、持久與持續的人道主義停火，並即刻提供加薩居民水、食物、醫療用品、燃料和電力等人道物資，並譴責所有針對巴以平民的暴力行為，但未點名哈瑪斯。

該決議獲121票贊成、44票棄權、14票反對，跨越投票國2/3多數門檻。表決結果也凸顯西方世界的分歧，法國投贊成票；德國、義大利及英國棄權；美以則反對。美國駐聯合國大使湯瑪斯–葛林斐德指稱，該決議未點名7日發動恐攻的凶手哈瑪斯，令人震驚，而且沒提到遭哈瑪斯擄走的美國等國人質。

以色列駐聯合國大使爾登斥該決議荒謬，痛批聯合國不再具任何正當性，並指控投贊成票的國家支持保護納粹恐怖分子，而非以色列。以色列外長柯恩在社群媒體X（前推特）寫道，以方反對聯大的「可恥」停火決議，將繼續致力消滅哈瑪斯。

哈瑪斯則對此表示歡迎，呼籲立刻落實該決議，讓燃料與人道援助進加薩。中國大陸是該決議的共同提案國，其駐聯合國大使張軍說，高票通過凸顯多數國家要求停火止戰的強烈呼聲。自詡為全球南方國家領頭羊的印度則棄權。

接著加拿大就另提修正案，建議在前述決議文本中加上譴責哈瑪斯恐攻和挾持人質等文字，但僅獲88票贊成，另有55票反對、23票棄權而未通過。

本月聯合國安理會已表決4項具拘束力的決議案，但均未過關。俄羅斯提案16日遭美英批評缺乏磋商；巴西提案18日未提及以色列自衛權，遭常任理事國美國1票否決；美俄25日再各提1案也雙雙未能通過，中俄反對美方未要求全面停火，美英則反對俄方未充分協商亦未反映事實。聯合國憲章第25條明定，會員國同意依憲章規定，接受並履行安理會決議。