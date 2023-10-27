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加薩通訊網路遭切斷 人權組織憂：以軍恐為了掩飾大規模暴行

編譯徐榆涵／即時報導
以色列27日持續擴大空中與地面部隊的軍事行動，對加薩地區進行大規模猛烈轟炸，切斷加薩的通訊與大部分網絡連線。（美聯社）
以色列27日持續擴大空中與地面部隊的軍事行動，對加薩地區進行大規模猛烈轟炸，切斷加薩的通訊與大部分網絡連線。（美聯社）

以色列27日不理會聯合國大會通過的人道主義停火呼籲，持續擴大空中與地面部隊的軍事行動，對加薩地區進行大規模猛烈轟炸，切斷加薩的通訊與大部分網絡連線。

衛報報導，巴勒斯坦人、援助組織、記者和民間社會組織表示，在以色列切斷加薩走廊的網路和通訊後，他們與該地區的工作人員和家人失去聯繫。

監控網路安全和網路的監管組織NetBlocks報告稱，27日晚間加薩的網路連線崩潰。

加薩地帶最大的電信供應商帕爾特爾（Paltel）表示，由於以色列空軍持續且密集轟炸，加薩地帶所有電信服務，包括座機電話、行動電話和網路服務都已中斷。

在大部分電力被切斷、燃料耗盡後，加薩230萬人民已經陷入黑暗並與世界其他地方斷聯。人權觀察組織表示，由於以色列持續轟炸，加薩走廊電信網路全中斷，有可能是為了掩飾大規模暴行。

以色列國防軍表示，他們的空中和地面部隊正在加緊攻擊加薩。路透報導，以軍並向國際新聞機構表示，無法保證他們在加薩進行報導的記者安全。

國際通訊社路透和法新社本周聯繫以軍，確保他們在加薩的記者不會成為以色列空襲目標。

以軍在回覆的信中說，他們針對加薩各地哈瑪斯的所有軍事活動，在這種情況下，無法保證其員工的安全，並強烈敦促他們採取一切必要安全措施。

路透指出，以軍還指出，哈瑪斯故意將軍事行動置於「記者和平民附近」。對此，哈瑪斯未立即回應。

加薩 以色列 哈瑪斯

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