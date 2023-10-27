聯合國大會通過決議呼籲「人道休戰」以美批「可恥、令人憤慨」

聯合國大會27日以壓倒性多數通過決議，要求以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯實現「立即、持久且持續的人道主義休戰」。（Getty Images）

聯合國 大會（The UN general assembly）27日以壓倒性多數通過決議，要求以色列 與巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯實現「立即、持久且持續的人道主義休戰」，並要求援助物資不受阻礙地進入受圍困的加薩地帶。

衛報報導，這項由約旦提出的決議不具約束力，但具有政治影響力，反映出隨著以色列加強地面行動，美國和以色列在國際上備受孤立。

該決議27日在聯合國大會以120票贊成、45票棄權、包括以色列和美國的14票反對，獲得壓倒性多數通過。

此決議沒有點名哈瑪斯，但呼籲各方「立即實行持久和持續的人道主義休戰」，並「立即無條件釋放所有被非法扣押的平民」，譴責對巴勒斯坦和以色列平民的攻擊。

此外，決議也要求允許基本物資進入加薩地帶，並確保人道主義工作者進入。並呼籲以色列撤銷要求加薩人民從北部向南撤離的命令，且「堅決反對任何強行遷移巴勒斯坦平民的企圖」，甚至強調需要「緊急建立一個機制，確保保護巴勒斯坦平民」。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）表示，「它向每個人傳達了『適可而止』的訊息。這場戰爭必須停止，針對我們人民的屠殺必須停止，人道主義援助應該開始進入加薩地帶。」

對此，以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）譴責，「你們真可恥，這是聯合國和人類最黑暗的一天。我們都見證了聯合國不再擁有丁點合法性或重要性。」

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）稱該決議令人「憤慨」，等同為哈瑪斯提供掩護。

哈瑪斯則發布聲明稱對此表示歡迎，要求立即實現該決議，允許向平民提供燃料和人道主義援助。

這是聯合國首次就中東危機達成一致看法。此前在由15國組成的聯合國安理會，四次均因美國或俄羅斯的否決，而未能就以巴衝突達成決議。