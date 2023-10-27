以軍猛轟加薩 手機和網路服務都斷線

以色列27日空襲加薩走廊北部。美聯社

以色列 首席軍方發言人今天指出，以色列空中和地面部隊正擴大在加薩 走廊（Gaza Strip）軍事行動。媒體報導，加薩走廊稍早遭猛烈轟擊，導致這個被圍困飛地的手機和網路斷線。

綜合路透和法新社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）在電視新聞發布會中指出：「過去幾個小時，我們擴大對加薩攻擊。」

他表示，以色列空軍對隧道和其他基礎設施進行大規模攻擊。

哈加里指出：「除了過去幾天的攻擊外，地面部隊今晚正擴大行動。」這番說法加深外界預測以色列對加薩地面入侵可能正在展開。

今天稍早，巴勒斯坦 行動電信服務供應商Jawwal表示，在猛烈轟炸下，包括電信和網際網路服務都已斷線。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）說，它與加薩辦事處以及所有地面團隊已完全失去聯繫。

武裝集團哈瑪斯（Hamas）今天呼籲世界「立刻採取行動」制止以色列轟炸。

哈瑪斯聲明指出，「我們呼籲阿拉伯暨穆斯林國家以及國際社會承擔責任，並立刻採取行動制止針對我們人民的罪行和一連串屠殺。」