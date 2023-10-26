我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

以色列：南部遭哈瑪斯突襲重創 重建需多年時間

中央社耶路撒冷26日綜合外電報導
曾任參謀總長的甘茨（Benny Gantz）是以色列反對派領袖，加入內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的緊急政府。（路透）
曾任參謀總長的甘茨（Benny Gantz）是以色列反對派領袖，加入內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的緊急政府。（路透）

以色列總理內唐亞胡戰時內閣成員甘茨今天表示，7日遭哈瑪斯襲擊重創的南部社區將需要多年時間重建，計畫中對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢僅是確保這些社區安全的一部分。

路透報導，曾任參謀總長的甘茨（Benny Gantz）是以色列反對派領袖，加入內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的緊急政府。他也向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）外的以色列敵人示警：他們也面臨毀滅的風險。

甘茨在演講中表示：「打擊加薩走廊恐怖主義的戰鬥會持續在加薩土地上進行，會深入進行，而且需要時，會隨時在任何地方進行，以確保那些將重建社區的安全，我們會重建那個地區。」

他還說道：「（地面）軍事行動只是這個需時多年漫長過程的一個階段，這個過程將包含國防、外交和社會層面。」

甘茨是內唐亞胡的長期政治對手，他說已成立兩周的戰時內閣運作順利，根據與國家危機有關的考量做決策。

以色列誓言要消滅哈瑪斯，獲得伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）支持的哈瑪斯，也矢志要摧毀以色列。

甘茨表示：「毀滅的危險不會是我們的命運，而是那些危害我們者的命運。」

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

中國總理李強：中俄合作 為的是維護公平正義

下一則

中菲船隻南海碰撞衝突升級 雷根號訪菲相挺

延伸閱讀

加薩走廊逾7000死 巴勒斯坦外長籲以色列停止報復

加薩走廊逾7000死 巴勒斯坦外長籲以色列停止報復
對約旦河西岸以巴衝突感到震驚 拜登批以色列屯墾者「火上加油」

對約旦河西岸以巴衝突感到震驚 拜登批以色列屯墾者「火上加油」
聯國嘆加薩「去發展」16年 約旦王后諷西方國家雙標

聯國嘆加薩「去發展」16年 約旦王后諷西方國家雙標
哈瑪斯躲隧道2年策畫奇襲 為何只用傳統電話？

哈瑪斯躲隧道2年策畫奇襲 為何只用傳統電話？

熱門新聞

花旗銀行近日開除了個人理財顧問侯賽因諾娃，旗下一名員工，原因是她遭檢舉上網評論加薩市阿里阿拉伯醫院爆炸事件時，寫下了「怪不得希特勒想要擺脫他們所有人」。（照片翻攝：X / StopAntisemitism）

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

2023-10-20 13:46
以色列南部邊境城Sderot，居民疏散90%，商店成排關門。（歐新社）

戰爭重創以國經濟 旅遊業訂單多取消 但有1行業成長

2023-10-23 20:54
一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

2023-10-25 18:50
以色列總理內唐亞胡（右）和長子亞伊爾（左）2020年1月在特拉維夫合照。亞伊爾滯留美國佛州邁阿密，沒有回國共赴國難，引發抨擊。（美聯社）

徵召逾30萬預備軍人…總理兒子卻滯美不歸？引返鄉參戰以色列人不滿

2023-10-24 07:13
以色列國防軍表示，連夜出動步兵和戰車對加薩北部進行「針對性攻擊」。（截圖自推特影片）

以色列戰車連夜開進加薩「針對性攻擊」迄今最大規模地面戰

2023-10-26 02:27
以色列駐聯合國大使爾登。（路透）

「是時候給他們一個教訓」 以色列拒發簽證給聯合國官員

2023-10-25 08:05

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人