以色列：南部遭哈瑪斯突襲重創 重建需多年時間

曾任參謀總長的甘茨（Benny Gantz）是以色列反對派領袖，加入內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的緊急政府。（路透）

以色列 總理內唐亞胡戰時內閣成員甘茨今天表示，7日遭哈瑪斯 襲擊重創的南部社區將需要多年時間重建，計畫中對加薩 走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢僅是確保這些社區安全的一部分。

路透報導，曾任參謀總長的甘茨（Benny Gantz）是以色列反對派領袖，加入內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的緊急政府。他也向巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）外的以色列敵人示警：他們也面臨毀滅的風險。

甘茨在演講中表示：「打擊加薩走廊恐怖主義的戰鬥會持續在加薩土地上進行，會深入進行，而且需要時，會隨時在任何地方進行，以確保那些將重建社區的安全，我們會重建那個地區。」

他還說道：「（地面）軍事行動只是這個需時多年漫長過程的一個階段，這個過程將包含國防、外交和社會層面。」

甘茨是內唐亞胡的長期政治對手，他說已成立兩周的戰時內閣運作順利，根據與國家危機有關的考量做決策。

以色列誓言要消滅哈瑪斯，獲得伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）支持的哈瑪斯，也矢志要摧毀以色列。

甘茨表示：「毀滅的危險不會是我們的命運，而是那些危害我們者的命運。」