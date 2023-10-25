男到醫院面試以為落選 下秒被帶去「打一針」…錄取了

一位男子到醫院面試後，突然平白挨了醫生一針。打針示意圖，非當事人及事物。（圖片來源／ingimage）

在應徵一項工作時，經常都會需要書面審查及面試 等等關卡。然而面試的過程中，除了讓公司能夠更瞭解應徵者以外，同時也是應徵者觀察公司作風的機會。如果中間發生什麼怪事，讓應徵者留下不好的印象，即使最後錄取了，也可能會選擇放棄資格。

根據日本 媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在茨城縣的30多歲男性，過去曾經因為想從事照護相關的職位，於是前往某家醫院面試。然而，當男子說出以前曾在某某醫院工作過時，兩位面試官卻嘲笑該院薪水很低，是家不怎麼樣的單位。

面對突如其來的批評，男子儘管心生不滿，認為那家醫院雖然薪水確實不高，但工作環境還算不錯，卻也沒有出言反駁。面試結束後，男子本來以為應該不會錄取，不過其中一位面試官叫住了他，並把他帶到一個病房。裡頭有位醫師，馬上要男子伸出手臂，並立刻為他進行注射。

由於一切發生的太突然，使得男子不知該作何反應，就這樣乖乖挨了醫生一針。接著他又被帶去見了院長，兩人明明只是第一次見面，但院長在聽取面試官說明後，看了男子一眼，就說「嗯，錄取這個人沒問題」。

然而，這一連串的事件，已經然男子完全失去了任職的想法。自己則後悔面對前職場被侮辱，以及莫名被打針時，沒有多說幾句。雖然現今身體也沒有出現什麼異狀，但還是不知道當下的那一針，到底被打進了什麼東西。