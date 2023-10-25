如何救援加薩…暫時停火？全面停戰？美俄安理會交鋒

在以軍空襲中受傷的巴勒斯坦孩童，23日在加薩拉法一間醫院接受救治。（美聯社）

美國和俄羅斯24日在聯合國 安理會針對以哈停戰問題交鋒。與會的美國國務卿布林肯力勸各國接受美方提出的決議案，讓戰事「人道暫停」以利援助進入加薩 ，但俄國反對並端出替代提案，要求以哈全面「停火」，獲得埃及等阿拉伯國家支持。但美國反對，宣稱停火只會讓巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 得利。

路透報導，美方提案源自21日提出的草案，原草案直言以色列有權自衛、要求伊朗勿再對中東武裝團體提供軍備，且並未要求停戰，令許多理事國外交官錯愕。此後，面對國際壓力漸增，美國才修改提案，提倡「人道暫停」必要措施，也刪除對以色列自衛權和伊朗的直接指涉。

俄國已表明不支持美方提案，並自行提出替代決議案。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞在會中表示，全世界翹首等待安理會呼籲加薩迅速且無條件停火，但美國提案對此避談，俄方無法支持。俄國此前已曾提案要求人道停火，但未獲足夠支持，上周闖關失敗。

阿拉伯國家24日則在聯合國表態力挺人道停火。埃及外長蘇克里表示，很遺憾安理會兩度無法作成決議或呼籲停火以讓戰爭終止。

美方提議的戰事「暫停」，相對「停火」較不正式且時間較短。美俄目前提案的表決日期尚不明朗。提案須獲至少9席安理會理事國支持，且不被美俄中英法等五個常任理事國否決，方能通過。美國上周否決1項巴西起草、要求人道暫停戰事的提案。

哈瑪斯7日突襲以色列造成超過1400人死亡，並擄走200多名人質，以軍報復空襲加薩，哈瑪斯控制的加薩衛生部說，已有超過6500人喪生。

過去24小時，以色列空襲加薩400次，造成700死。美聯社報導，因電力系統被破壞且發電燃料用盡，許多醫院被迫關閉，堆積如山的遺體也無法及時安葬。加薩地區宛如人間煉獄，救援人員從多處廢墟中挖出兒童遺體；還有1名父親跪在醫院地板，身邊躺著三具血跡斑斑的兒童遺體。

聯合國秘書長古特瑞斯24日敦促加薩立即停火，但美國官員表示反對全面停火，白宮國安會發言人柯比說，當前停火只對哈瑪斯有利，可考慮暫時休兵讓救援進入加薩。

柯比說：「這是戰爭，是戰鬥，血腥且醜陋，也很混亂，無辜平民難免受到傷害。」

美國總統拜登23日表示，唯有逾200名人質皆獲釋，才能開始討論停火，翌日也稱援助送抵加薩的速度不夠快。