俄羅斯：美國須放棄對俄敵對態度 才有核談判

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）。（歐新社）

俄羅斯 今天表示，將研究美國恢復核軍備控制對話的提議，但除非華府 放棄對莫斯科的「敵對」立場，否則俄羅斯不會接受這些提議。

法新社報導，美國和俄羅斯過去會依據「新戰略武器裁減條約」（New START）來定期檢視彼此的核設施並限制核彈頭，但由於烏克蘭局勢緊張，俄國 於2月宣布暫停參與該條約。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）告訴俄羅斯通訊社，俄方已收到美國的非正式備忘錄，呼籲重新展開對話，但目前不可能進行會談。

雷雅布可夫說：「（美國）建議系統性地就戰略穩定和軍備控制進行對話，並脫離當前發生的一切單獨這樣做。我們還沒有為此做好準備。」

他說：「如果美國不從根本上改變對俄羅斯的敵對態度，就不可能重返包括『新戰略武器裁減條約』在內的戰略穩定對話。」

他表示，俄國正在「冷靜」地研究華府的提議，並將適時做出回應。

路透社報導，俄羅斯國會上議院「聯邦院」（Federation Council）今天完成通過撤銷「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）的批准。

聯邦院以156票對零票通過這項法案，法案也已在下議院國家院（State Duma）獲得一致通過。現在這項法案已送交總統普亭（Vladimir Putin）簽署。