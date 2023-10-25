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福島第2批核處理水排海 核安會：漁獲無輻射異常

中央社台北25日電
日本福島第2批核處理水23日完成排放，核安會今天表示無輻射異常情形。（美聯社）
日本福島第2批核處理水23日完成排放，核安會今天表示無輻射異常情形。（美聯社）

日本福島第2批核處理水23日完成排放，核安會今天表示，今年度截至10月22日，已完成海水、漁獲、生態物種等3200件取樣分析，分析結果均未檢出，無輻射異常情形。

日本福島第2批核處理水自10月5日至23日完成排放，總計排放體積為7810立方公尺，氚總活度為1.1兆貝克。

核安會透過新聞稿表示，密切掌握日本源頭排放與國際原子能總署（IAEA）監督資訊，並與交通部、農業部、海委會合作，每日提供未來7天擴散預報結果，完成執行海域海水、漁獲物取樣分析。

112年除執行加強海域輻射監測計畫外，農業部水試所亦派遣公務船遠赴北太平洋公海進行取樣，確認漁船作業的海域安全。

源頭排放部分，核安會表示，由東電公司每日取樣進行稀釋水中氚濃度分析結果顯示，排放水中氚濃度為每公升133至189貝克，符合日本排放實施計畫，氚濃度低於每公升1500貝克的限值。

另一方面，日本第二批次排放期間，IAEA邀集加拿大、中國、韓國專家於16日至22日赴福島地區進行取樣，已採集相關海水、漁獲、沉積物樣本，將送交IAEA及第三方實驗室進行分析，後續IAEA將彙整各國分析結果對外公布報告。

此外，IAEA與11國專家組成的安全審查調查團，亦於本週赴福島第一核電廠進行處理水排放後首次的安全性驗證，進行獨立、客觀評估，以確保日方排放作業是安全且透明。

核安會表示，依據日本排放含氚廢水的擴散路徑，農業部水試所派遣公務船於9月11日出發至北太平洋公海秋刀魚漁場，進行海水取樣14件與漁獲取樣8件，已於10月2日返台，由核安會輻射偵測中心與國家原子能科技研究院協助樣本檢測分析，分析結果均無輻射異常。

政府持續跨部會強化執行海水監測，核安會表示，目前完成海水氚及海水銫取樣分析33件，沿近海漁產氚及漁產銫檢測547件，均無輻射異常狀況。

日本 農業部 檢測

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