避免碳稅變相懲罰開發中國家 WTO要訂規則

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉表示，非洲國家的歷史碳排量僅占約3%，因此在歐洲邁向低碳未來的過程中，避免淪為懲罰非洲國家尤為重要。（路透）

世界貿易組織（WTO ）秘書長伊衛拉表示，WTO將成立一個任務小組負責制定全球碳定價的準則，確保根據產品碳排量加徵進口稅的計畫不會對開發中國家形同不公平懲罰。

路透報導，伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，隨歐洲根據特定產品的碳排加徵進口稅以減緩氣候變遷 ，全球碳價須兼顧開發中國家商品持續保有競爭力就顯得格外重要。

她說，WTO一些成員視碳稅為保護主義措施，一些國家則缺乏工具或機制來確認自家外銷產品的碳價。

伊衛拉17日在倫敦舉行的「金融時報非洲峰會」（FT Africa Summit）說：「事實上，我們要盡量做到的是，能否制定出一種所有人都同意的定價原則？」

她說，稍早在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）舉辦的國際貨幣 基金-世界銀行會議（IMF-World Bank Annual Meetings）裡，她提議成立一個多邊任務小組，以設立一套訂定全球碳價的準則。

伊衛拉說：「與會的所有各國財長們都同意建立這個任務小組，因此我將著手成立並通盤考量。我希望我們開發中國家有途徑和方法，以便能與已開發國家說得上話。」

她表示，非洲國家的歷史碳排量僅占約3%，因此在歐洲邁向低碳未來的過程中，避免淪為懲罰非洲國家尤為重要。