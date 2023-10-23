凱達、IS鼓動追隨者攻擊以色列、美國、猶太人 恐掀新一波恐攻

凱達組織和伊斯蘭國鼓動追隨者攻擊以色列、美國和猶太裔族群，恐引發中東乃至西方新一波恐怖主義。布魯塞爾16日發生槍擊恐攻，警方重兵戒備。（美聯社）

英國衛報報導，凱達組織（Al-Qaida）和伊斯蘭國（Islamic State）鼓動追隨者攻擊以色列 、美國和猶太 裔族群，恐引發中東乃至西方新一波恐怖主義行動。

過去兩周，凱達組織附隨團體陸續發表聲明，除了恭喜巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）「順利侵襲以色列」之外，凱達在索馬利亞的盟友青年黨（al-Shabaab）以及在印度、葉門和敘利亞的分支，紛紛喊話穆斯林團結一致對抗猶太人。

青年黨聲明寫道，「穆斯林必須齊心協力，提供聖戰士所需的一切對抗猶太人和他們虛偽的異教徒盟友。國家的力量就在於前線聖戰士的力量。」

專家指出，以色列針對加薩 走廊（Gaza Strip）的報復行動引發人道危機，激怒整個伊斯蘭世界，正好給了極端組織採取行動的藉口。

上周，英國軍情五處和美國聯邦調查局罕見發表聯合示警，提醒英美等地的猶太族群提防孤狼攻擊者、伊朗及武裝分子。

其實早在以哈衝突爆發之前，歐洲當局已經不斷提醒伊斯蘭恐怖主義在歐陸升溫。

今年5月，荷蘭國安機構警示，伊斯蘭國可能加強對歐洲的攻擊；同月，法國內政部長也表示伊斯蘭恐怖主義的風險節節攀升。本月稍早，法國北部一名教師遭伊斯蘭國追隨者持刀襲擊致死；2名瑞典人在布魯塞爾遭自稱「阿拉戰士」的激進份子槍殺身亡。