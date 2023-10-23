以色列海外青年返國參戰 光是美國就超過1萬人

以色列軍方已徵召30萬後備役官兵，其中不少人是受雇於國內外新創企業的員工。（歐新社）

全球多家航空公司陸續取消飛往特拉維夫航班之際， 遍布全世界各地的以色列 青年仍紛紛找到各種管道返抵國門，有人是後備軍人奉召，有人是志願返國，加入保衛國家的行列。

以色列駐太平洋西南地區總領事巴哈爾（Israel Bachar）指出，超過1萬人從美國搭機或包機回到以色列，他們多數是被徵召的36萬名後備軍人之中的一員，但也有不少人是志願回營。

有些人已經被派往前線且已陣亡。有一位22歲原旅居美國的後備軍人上周在黎巴嫩邊境遭到飛彈襲擊喪命。除以色列和哈瑪斯之間的衝突外，伊朗 在黎巴嫩另外支持的真主黨也蠢蠢欲動。隨戰局擴大，全球輿論對以色列立場趨於分裂，以色列後備軍人仍陸續歸隊。

據巴哈爾估計，旅外人士響應動員令的比率比原先預期高出50%。

35歲的格林伯格（Stas Grinberg）目前人在以色列北部。他聽到哈馬斯武裝分子入侵以色列時，人還在邁阿密出差。五小時後，他先回到納什維爾家裡，然後就直飛特拉維夫。他所在的 Vision & Beyond 資本投資 公司多位同事也一同束裝返國。

格林伯格在海法成長，19歲至25歲時在以色列國防軍服役，退役後每年會回到原部隊複訓20天。

格林伯格換上軍裝隨即被派往有數十人遇害的卡法亞薩（Kfar Aza）村，協助肅清戰場，然後向北移動。

以色列多數人凡滿18歲須服義務役。服完兵役後，直到40歲以前仍會被徵召加入後備役單位。移居海外的後備軍人一般不會接到校召，但依所在原單位而異。

接受彭博訪問的以色列後備軍人表示，以色列遇襲慘況勾起他們二戰大屠殺的創傷，激勵他們報效國家的使命感。

因參加反恐單位而不便透露姓氏的亞當（Adam）表示，他10月7日在馬德里的家中被他在軍中原單位一連串WhatsApp訊息吵醒，後來接到歸隊的電話。亞當現年 23 歲，目前在西班牙留學。他參加以色列國防軍之前，原在巴黎長大。他得輾轉經由伊斯坦堡和雅典，再飛往特拉維夫，花了 30 小時後才回到原單位。

旅居紐約的安薩蘭（Shlomo Amsellem）（26歲）並未接到動員令，卻自行飛返特拉維夫，向原本的傘兵單位報到。原單位告訴他沒有足夠的裝備可以給他，這位投資副理還得費了一番唇舌才能入伍。

他說：「有很多並沒有被徵召就志願回營的人。我讓他們作業變得更複雜了。」