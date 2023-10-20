英相與卡達國王於沙烏地會晤 觸及人道救援急迫性

英國首相蘇納克（左）今天早上在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）與卡達國王塔米姆（右）會晤，觸及將食物、飲水、醫藥用品等人道救援物資儘快運抵加薩走廊（Gaza Strip）的急迫性。路透

英國首相蘇納克今天早上在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）與卡達國王塔米姆會晤，觸及將食物、飲水、醫藥用品等人道救援物資儘快運抵加薩 走廊（Gaza Strip）的急迫性。

儘管在總統拜登（Joe Biden）訪問以色列 後，以國政府18日宣布將允許援助物資進入加薩，英國「金融時報」（Financial Times）今天上午援引聯合國（UN）官員說法報導，相關物資恐無法如預期在今天運抵加薩。

根據報導，原因包括以色列要求建立查驗機制、以確保物資不會流入巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯 」（Hamas）手中，以及聯合國希望確保物資能穩定持續進入加薩，而不僅限於一次性救援。

以色列7日遭哈瑪斯自加薩走廊發動突襲，8日正式對哈瑪斯宣戰，並對既有居民約230萬人的加薩實施轟炸、斷電斷水斷糧斷燃料。

加薩人流物流進出需借道與以色列和埃及交界的關卡。埃及政府此前表示，以色列轟炸緊鄰與埃及交界拉法關卡（Rafah crossing）的加薩土地，是救援物資無法從埃及進入的原因之一。

英國首相府一名發言人表示，蘇納克（Rishi Sunak）與塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）皆同意，平民的傷亡情況「令人震驚」，並強調應極力避免區域內暴力衝突進一步升級，「各國領導人有責任盡其所能」預防這樣的情況發生。

蘇納克並感謝卡達協助促使哈瑪斯釋放人質，其中包括數名英國公民。

繼19日訪問以色列、沙烏地阿拉伯後，英國首相府表示，蘇納克今天早上啟程往埃及。