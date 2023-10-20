魔鬼詩篇作者魯西迪呼籲 以巴應停止戰鬥

印度裔英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie，圖）今天呼籲以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）「停止」戰鬥，表示自己充滿「恐懼」和「不祥的預感」。歐新社

印度裔英美雙籍作家魯西迪 （Salman Rushdie）今天呼籲以色列 和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）「停止」戰鬥，表示自己充滿「恐懼」和「不祥的預感」。

法新社報導，哈瑪斯7日從加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動致命突襲，造成至少1400人死亡。根據以色列官員，大多數平民被槍殺、肢解或燒死。

作為回應，以色列連日對加薩走廊發動轟炸。根據哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部最新統計，至少有3785名巴勒斯坦人喪生，其中多是平民。

自去年在美國遇刺以來，魯西迪便鮮少公開露面，他對不斷惡化的衝突「充滿恐懼」。

魯西迪在全球最大出版盛會法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair）記者會上表示：「我對哈瑪斯發動的攻擊充滿恐懼。」

「我對（以色列總理）尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能做出的反擊充滿不祥的預感。我只希望敵對行動能盡早停止。」

魯西迪去年8月在紐約州的藝術活動，一名攻擊者衝上台刺傷他，導致他一眼失明。

現居紐約的魯西迪已入籍美國，他在1988年推出著作「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）後，便遭到時任伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）以褻瀆為由下達追殺令。

戴著右眼有黑色鏡片眼鏡的魯西迪今天表示：「今年顯然是很艱難的一年，但我很開心恢復到不錯的健康狀態。」

他將在22日獲頒著名的「德國書商和平獎」（Peace Prize of the German Book Trade）。