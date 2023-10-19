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以軍公開竊聽錄音、空拍畫面 證明自己非醫院遇襲禍首

編譯盧思綸 / 即時報導
以色列軍方援引社群X流出的現場照片，說明事故痕跡非以色列飛彈所致。(取自X平台)
以色列軍方援引社群X流出的現場照片，說明事故痕跡非以色列飛彈所致。(取自X平台)

紐約時報報導，加薩醫院遇彈襲造成近500人喪命，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯互指矛頭。現在，以色列軍方和美國各自援引情資，稱罪魁禍首是伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）火箭誤擊導致悲劇，哈瑪斯則尚未提出自證說法。

以色列國防軍出示空拍影像和據稱為哈瑪斯官員竊聽錄音檔作為證據。

影片來源：YouTube Sky News Astralia

以色列軍方發言人哈里加（Daniel Hagari）表示，當地時間17日晚間6點59分，伊斯蘭聖戰組織發射10枚火箭，其中1枚提前墜落，擊中阿里阿拉伯醫院（Ahli Arab Hospital）停車場，而當時以軍並未針對該地區發動空襲。

另外，以軍援引社群照片指出，從車輛和地面燒毀、燒焦的狀況來看，應該是火箭燃料引發爆炸火勢，並非以色列使用的飛彈所致。

同時，哈里加拿出空拍畫面佐證，現場沒有以色列飛彈會造成的彈坑，並且駁斥爆炸是以色列防空攔截機失誤造成的說法。他說，以色列沒有朝加薩領空發射防空飛彈。

不止如此，哈里加播放一段據稱竊聽自2名哈瑪斯官員的對話內容錄音檔，其中一人說爆炸是伊斯蘭聖戰組織從醫院附近的墓地發射火箭誤擊所致。紐時尚未核實消息對話內容是否屬實。

哈里加說，「哈瑪斯看過報告確認是伊斯蘭聖戰組織火箭誤擊導致，最後決定透過國際媒體宣傳掩蓋事實真相。」

此外，一位美國官員出於事件高度敏感以未具名方式表示，美國情報人員分析衛星和其他紅外通訊技術資料顯示，加薩境內軍事基地的位置發射了一枚火箭或飛彈，並且援引開源影片說明砲擊並非來自以色列軍事基地方向。

白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）亦表示，「分析情資報告、飛彈活動、開源影片和現場畫面等現有情報，美國政府認為以色列並非該對此次砲擊負責的一方。」

從事故現場來看，主建築附近的兩棟建物屋頂受到輕微毀損，整體結構仍完好，可能是火箭擊中多數人聚集的停車場。

華森也引述情報人員指出，部分加薩的巴勒斯坦武裝分子認為爆炸很可能是伊斯蘭聖戰組織的火箭或飛彈誤擊所致。

不過，不少美國官員也提醒，目前停留在初步調查，事件全貌仍有待更深入釐清。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

以色列 哈瑪斯 加薩

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