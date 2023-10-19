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約旦國王赴開羅 與埃及總統討論如何緩和加薩情勢

中央社開羅19日綜合外電報導
埃及總統塞西（右）將在首都開羅與來訪的約旦國王阿布杜拉二世（左）舉行高峰會。（Getty Images）
埃及總統塞西（右）將在首都開羅與來訪的約旦國王阿布杜拉二世（左）舉行高峰會。（Getty Images）

埃及總統府表示，總統塞西今天將在首都開羅與來訪的約旦國王阿布杜拉二世舉行高峰會。兩國鄰近的加薩走廊暴力情勢正愈演愈烈。

法新社報導，約旦王室也發布聲明表示，約旦與埃及領袖將「討論有哪些方法阻止以色列對加薩走廊（Gaza Strip）的進攻」。

以色列7日遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊發動攻擊後，便展開密集反擊。

塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和阿布杜拉二世（Abdullah II）原定本周與拜登總統（Joe Biden）及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）在約旦舉行會談，但在加薩走廊的一所醫院遭到致命攻擊後，約旦取消了會議。

埃及外交部表示，部長蘇克里（Sameh Shoukry）今天在開羅與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）會面時，討論到「優先向加薩走廊的人民提供人道和急難援助」。

塞西的辦公室今天還說，塞西與美軍中央司令部（US Central Command）司令庫里拉（Michael Kurilla）討論了「加薩走廊情勢」。

埃及和約旦是最早與以色列關係正常化的阿拉伯國家，分別在1979年和1994年達成。此後兩國也一直在以色列和巴勒斯坦官員間扮演關鍵的調解角色。

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