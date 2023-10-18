到中國開會 學者：如今普亭只去絕對安全之處

俄羅斯總統普亭到中國出席「一帶一路」論壇，是他被國際刑事法庭下達逮捕令以來，首次出訪前蘇聯加盟國以外的國家。歐新社

俄羅斯 總統普亭 到中國出席「一帶一路 」論壇，是他被國際刑事法庭下達逮捕令以來，首次出訪前蘇聯加盟國以外的國家。德國智庫專家指出，普亭現在只會去覺得絕對安全的地方，況且是中國國家主席習近平親自邀請的，不能放棄。

專家提到，對習近平來說，普亭（Vladimir Putin）的出席也很重要，因為這場論壇沒有西方陣營的主要領袖參加，而俄羅斯雖遭西方制裁，仍是聯合國常任理事國，普亭便成為最高級別的貴賓。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，如今極少出訪的普亭，前往北京出席第3屆「一帶一路」高峰論壇及「一帶一路」10週年慶祝活動，展開對他來說極度罕見的一次外訪，特別受到外界關注。

國際刑事法庭今年3月間指控，俄羅斯在普亭主導下綁架數千名烏克蘭兒童，為此對他下達逮捕令。此後，普亭僅在10月稍早前往吉爾吉斯出席前蘇聯國家峰會；而8月在南非舉行的金磚國家峰會及9月在印度舉行的20國集團（G20）峰會，普亭均告缺席。

報導引述卡內基莫斯科中心「俄羅斯在亞太地區」項目負責人及資深研究員陳寒士（Alexander Gabuev）表示，普亭訪中是因為受到習近平親自邀請。這樣的邀請，是不能放棄的。普亭現在只會去他「覺得絕對安全的地方」。

▼習近平高規格歡迎國際戰犯普亭

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

陳寒士指出，北京是普亭現在還能前往的、為數不多的國際大都市之一。而能在這樣一個大型國際論壇出現，顯示普亭並未完全孤立，中國是俄羅斯在外部世界最重要的夥伴。

他指出，對習近平而言，普亭出席「一帶一路」倡議10週年慶典也很重要。因為這場活動沒有西方主要的政界領袖參加，印度、日本和韓國也沒有認真對待，普亭便成為最高級別的貴賓。儘管俄羅斯遭西方制裁，但仍是聯合國常任理事國，普亭也仍是核武大國的首腦。

陳寒士指出，根據中國海關最新數據，中俄雙邊貿易增加30%，代表雙向貿易都在增長。且雙方定期有官員互訪，又舉行聯合軍事演習，還在東亞實施空軍聯合巡航。這代表中俄關係在烏克蘭戰爭爆發後甚至更緊密。

但陳寒士不認為中俄這次會達成大規模的協議，因為這可能讓中國受到指責，有損形象，所以（簽署大筆交易）現在對北京來說並不有利。此外，中俄並不會成為北約那樣的軍事聯盟，兩國在軍事上相對自主。且中國明顯擁有更多選項，設定自己的前提。