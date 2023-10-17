哈瑪斯首度公布人質影片 21歲女子手臂受傷、央求盡早回家

哈瑪斯攻擊以色列，擄走約200名各國人質，全球都關心人質安危。圖為麻州劍橋貼出傳單，列明部分被擄走的以色列人。(路透)

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯 」（Hamas）今天公布影片，內容是哈瑪斯本月7日突襲以色列 時虜獲的一名女子，她自稱是21歲的謝姆（Mia Schem），希望盡快回到家人身邊。

影片中可見謝姆的手臂受傷，正接受身分不明的醫護人員治療。數家媒體提到，謝姆擁有以色列和法國公民身分。

這是哈瑪斯首度公布人質影片。

一名家屬代表向路透證實了謝姆的身分。多個法籍家庭上週請求法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）幫忙解救失聯的家人，謝姆的家庭也在其中。

哈瑪斯在這波突襲中殺害了1300人，並至少俘虜199名以色列人和其他國籍人士，但哈瑪斯一名代表今天說，整個加薩 走廊（Gaza Strip）地區扣留的人質至少有200人到250人。以色列這次遭受攻擊，是建國75年來單日遇襲喪命人數最多的一天。

哈瑪斯武裝部隊稍早表示，於本月7日被綁架的非以色列人只是「客人」，會在「情況允許時」獲釋。

以色列軍方發布聲明說，軍方與謝姆的家人保持聯繫，並譴責哈瑪斯是「凶殘的恐怖組織」，軍方正為了救回俘虜動用「所有情報和作戰措施」。

軍方還表示：「哈瑪斯在影片中試圖把自己描繪成一個人道組織，實際上卻是殺害並劫持老弱婦孺的凶手。」

謝姆的母親克倫（Keren Scharf Schem）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們懇求全世界幫忙帶我的寶貝女兒回家。」

被問到是否有想傳達給謝姆的訊息時，克倫說，全家人都在等她回家。

克倫說：「我希望她堅強，希望她相信這個世界會盡一切努力帶她回家…我們愛妳，我們等妳（回家）。」