重啟拉法通道受阻…埃及怨以色列不配合 物資進不去、人出不來

埃及政府抱怨以色列不配合開放拉法關口，導致非政府組織和聯合國上百噸物資卡關、僑民撤離受阻。(路透)

路透報導，埃及政府抱怨以色列 不配合開放拉法關口，導致非政府組織和聯合國上百噸物資卡關、僑民撤離受阻。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 （Hamas）10月7日突襲以色列，以軍同日展開空襲報復，並且全面封鎖哈瑪斯控制的加薩 地區。如今，衝突爆發進入第11天，加薩走廊230萬人現正面臨缺水缺電水、醫療服務瀕臨崩潰等窘境。

而拉法關口作為進出加薩且不受以色列控制的唯一通道，在運送人道物資和撤離外國僑民方面至關重要。

然而埃及當局表示，拉法關口並未正式關閉，但是礙於以色列不斷空襲加薩地區，導致單向通行受阻。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）向記者表示，解救巴勒斯坦人十萬火急，可是和以色列的協商未有進展，「直到現在，以色列政府還沒表態從加薩開放拉法關口好讓物資進去、僑民出來。」

美國白宮發言人柯比（John Kirby）表示，美方多次斡旋，希望16日稍晚重啟關口幾小時，最終仍破局。

哈瑪斯附屬電台「阿格薩」（Aqsa ）播報，以色列16日再度空襲拉法關口周邊區域。同日下午，埃及一側的拉法關口空無一人，援助物資則滯留附近的阿里什市（Al Arish）。

16日稍早，埃及國安部門人士說，雙方同意加薩南部暫時停火，可是埃及國營電視台後續引述高層消息人士表示並未達成停火協議。

哈瑪斯和以色列也說並未針對開放拉法關口達成協議。