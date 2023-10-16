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以哈戰火造成至少12名記者喪生 俄烏戰爭以來最嚴重

中央社耶路撒冷16日綜合外電報導
悼念者舉著路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）的照片，他13日在向電視台提供有關黎巴嫩與以色列邊境衝突的即時影片訊號時喪生。（歐新社）
悼念者舉著路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah）的照片，他13日在向電視台提供有關黎巴嫩與以色列邊境衝突的即時影片訊號時喪生。（歐新社）

以哈戰火再起，英國「新聞報」今天指出，至少12名新聞記者在這波衝突中喪生，其中包括一名路透攝影記者。這也是俄烏戰爭開打以來，最嚴重的新聞災難事件。

巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動大規模突襲，引發以色列報復回擊，雙方持續發生衝突，釀嚴重死傷。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）支持哈瑪斯，也與以色列交火。英國「新聞報」（Press Gazette）報導，以巴這波衝突的前9天已有至少12名記者喪生。

其中包括路透攝影記者阿布杜拉（Issam Abdallah），他13日在向電視台提供有關黎巴嫩與以色列邊境衝突的即時影片訊號時喪生。另有6名記者也在同一波飛彈攻擊中受傷。

死亡記者中有10人都是在加薩走廊（Gaza Strip）遭以色列軍隊轟炸或射擊喪命的巴勒斯坦人。還有一名以色列攝影師在「哈瑪斯」針對以色列一處集體農場發動的首波攻擊中遇害。

總部設於紐約的保護記者委員會（CPJ）也指出，以巴戰火再起，甚至波及鄰近的黎巴嫩以來，截至昨天，至少有12名記者喪生，還有2人失蹤、8人受傷。

保護記者委員會中東及北非計畫協調員曼蘇爾（Sherif Mansour）表示，記者是在危機爆發時從事重要工作的平民，不應淪為交戰各方的目標，「記者們正做出重大犧牲，遍布這地區各處報導這場重要衝突，各方必須採取措施確保他們人身安全，停止這般致命且嚴重的傷亡」。

另外，巴勒斯坦記者工會今天也說，以色列對加薩走廊猛烈空襲已造成11名巴勒斯坦記者喪生。

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