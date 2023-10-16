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哈利、梅根小心 「超愛競爭」的威廉與凱特又要來比拚

記者蘇詠智／即時報導
梅根一直不滿英國皇室對她不夠保護，甚至會造謠抹黑。（路透）
梅根一直不滿英國皇室對她不夠保護，甚至會造謠抹黑。（路透）

英國哈利王子與妻子梅根，經歷了高低起伏的大半年，近期終於又在人氣與形象上的高點，但這種好日子恐怕不會太久，因為最愛跟他們爭鬥的兄嫂威廉、凱特積極進軍美國，加上又身為英國未來的國王與王后，身分就比他們更尊貴、更具話題，已經被公關專家看好會吸引到一堆重量級明星與名人跟他們走得近，嚴重威脅到哈利與梅根的聲勢。

從以前到現在，英國皇室人員都把成員們的階級分得很清楚，威廉和凱特既然是英國未來的王與后，好的資源大都分給他們，他們在媒體上出現的形象也都正面、高貴，皇室如果要冒出負面新聞，大都是很難繼承到王位的哈利成為主角，梅根也一直不甘心在皇室被不公平對待，沒有像凱特一樣被保護的很好，皇室人員甚至會放出「她把凱特氣哭」這種令她不滿的消息，讓她和哈利決心離開皇室、另謀發展。

可惜人們多半很現實，威廉與凱特擺明了資源就是比他們多、比他們好，儘管梅根與哈利在美國受歡迎程度比在英國好太多，但威廉和凱特才是百分之百的王位繼承者兼最尊貴的貴族，美國人對皇室的想像可以透過他們來滿足，比起兩隻腳都差不多要跨出皇室的哈利與梅根，無疑的更加吸引。而好萊塢大牌們，為了日後自己的作品在英國能獲得助益，當然也是先拍威廉與凱特的馬屁。

雪上加霜的是，哈利和梅根在紀錄片、訪問中數度抨擊皇室，已讓威廉與凱特視他們如仇敵，較勁的心態更是前所未有的強烈，若是威廉、凱特在美國把哈利與梅根的風頭搶光、人脈都挖走，哈利與梅根就不知道還能在美國怎樣存活。

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，兩對夫妻間據傳充滿強烈的較勁心態。（路透）
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，兩對夫妻間據傳充滿強烈的較勁心態。（路透）
凱特向來被皇室人員包裝成形象完美的未來王后。（路透）
凱特向來被皇室人員包裝成形象完美的未來王后。（路透）

凱特 哈利 梅根

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