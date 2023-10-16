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會怕？巴勒斯坦總統批評哈瑪斯 但幾小時後悄刪文

編譯盧思綸／即時報導
巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯15日透過官方通訊社瓦法社批評哈瑪斯的行動，隨後又不加解釋地移除對該武裝團體的指涉。（路透）
巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯15日透過官方通訊社瓦法社批評哈瑪斯的行動，隨後又不加解釋地移除對該武裝團體的指涉。（路透）

路透報導，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）15日透過官方通訊社瓦法社（WAFA）批評哈瑪斯的行動，隨後又不加解釋地移除對該武裝團體的指涉。

消息指出，該段評論來自阿巴斯和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的通話內容，雙方談到以色列報復哈瑪斯，針對加薩走廊（Gaza Strip）展開猛烈空襲。

瓦法社的報導稱，阿巴斯在通話中「強調反對殺害雙邊平民之舉，並呼籲釋放平民、囚犯和被拘留者。」

在原先的報導中，瓦法社寫道：「總統阿巴斯強調，哈瑪斯的策略和行動不代表巴勒斯坦人民，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）的政策、計畫和決議才是巴勒斯坦人民唯一的合法代表。」

幾個小時候，報導出現更動，「總統阿巴斯強調，巴勒斯坦解放組織的政策、計畫和決議才是巴勒斯坦人民唯一的合法代表，而非任何其他團體組織。」

目前仍不清楚相關指涉遭移除的原因，阿巴斯辦公室及瓦法社均未立即回覆。

巴勒斯坦 哈瑪斯 加薩

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