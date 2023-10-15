以色列：確認126人被哈瑪斯挾持

哈佛校園周遭一個告示板上貼滿被哈瑪斯綁架的人質照片及資料。(路透)

控制加薩 走廊的巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯 」8天前對以色列 發動致命攻擊後，以色列軍方今天宣布，確認有126人被哈瑪斯挾持作為人質。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）7日發動攻擊，導致以色列至少1300人死亡後，以色列當局起初估計約有150名以色列和外國人被挾持。

以色列除了大舉轟炸加薩走廊（Gaza Strip），造成逾2300人喪生之外，也在加薩邊界集結了數以萬計的兵力準備入侵。

以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）今天在簡報會上表示，已「確認」有126名人質；他也提到，迄今已有286名以色列軍人死於回應哈瑪斯空前攻擊的軍事行動。

以色列官員表示，以色列南部被哈瑪斯攻擊的地點陸續有遺體被發現和查明身分，人質數量隨之下修。但最新數據仍高於昨天通報的120人，官員提醒未來幾天人數還有可能變動。

哈瑪斯曾宣稱有22名人質因以色列空襲身亡，但未提供證據。

伊朗今天則警告，如果以色列入侵加薩走廊，「沒人可以保證」局勢能受到控制。

伊朗外交部表示，外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在跟卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會面時表示：「如果猶太復國主義政權（以色列）持續攻擊手無寸鐵的市民和加薩人，沒人可以保證局勢能受控制、衝突不會擴大。」

路透採訪的消息人士說，伊朗訓練、武裝和資助哈瑪斯，但沒有跡象顯示伊朗指揮或授權7日的突襲行動。伊朗承認對哈瑪斯提供金援和訓練，但否認參與這場攻擊。