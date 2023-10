以色列軍方宣布 擊斃哈瑪斯精英部隊指揮官

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 7日對毗鄰加薩 走廊的以色列 社區發動致命恐攻,以色列國防軍(IDF)14日宣布,已經擊斃率領此次進攻的一位高層指揮官。

根據每日電訊報與福斯新聞等外枚報導,以色列空軍(IAF)在社群媒體平台「X」發文,宣布根據「軍事情報總局」(俗稱「阿曼」)與對內安全機構「以色列安全局」(俗稱「辛貝特」)的情資指引,派出無人機擊斃了哈瑪斯「精英」(Nukhba)突擊隊的連隊指揮官「卡迪」(Ali Qadhi)。

IAF同時在「X」發布了黑白空拍影像,可見到卡迪據報所在的大院被巨大的爆炸吞噬。

Based on precise IDF and ISA intelligence, IAF aircraft killed Ali Qadi, a company commander of the Hamas "Nukhba" commando force, who led the terror attack in Israeli communities near the Gaza Strip last weekend.