以色列軍方宣布 擊斃哈瑪斯精英部隊指揮官

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日對毗鄰加薩走廊的以色列社區發動致命恐攻，以色列國防軍14日表示，已經擊斃率領此次進攻的突擊隊連隊指揮官。(擷自X / Israeli Air Force)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 7日對毗鄰加薩 走廊的以色列 社區發動致命恐攻，以色列國防軍（IDF）14日宣布，已經擊斃率領此次進攻的一位高層指揮官。

根據每日電訊報與福斯新聞等外枚報導，以色列空軍（IAF）在社群媒體平台「X」發文，宣布根據「軍事情報總局」（俗稱「阿曼」）與對內安全機構「以色列安全局」（俗稱「辛貝特」）的情資指引，派出無人機擊斃了哈瑪斯「精英」（Nukhba）突擊隊的連隊指揮官「卡迪」（Ali Qadhi）。

IAF同時在「X」發布了黑白空拍影像，可見到卡迪據報所在的大院被巨大的爆炸吞噬。

Based on precise IDF and ISA intelligence, IAF aircraft killed Ali Qadi, a company commander of the Hamas "Nukhba" commando force, who led the terror attack in Israeli communities near the Gaza Strip last weekend. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

IAF在回覆推文指出，卡迪在2005年綁架與謀殺以色列平民後被捕。不過，以色列與哈瑪斯2011年談成了一個換囚協議，用釋放遭到綁架和囚禁達5年的以色列士兵沙利特（Gilad Shalit）交換1027名主要是巴勒斯坦與阿拉伯裔以色列犯人，卡迪就是當時獲釋的其中一人。

IDF在「X」表示，「卡迪7日領導了以色列平民的慘無人道與野蠻屠殺，我們剛把他消滅了，所有哈瑪斯恐怖分子都將面臨同樣的命運」。

Ali Qadi led the inhumane, barbaric October 7 massacre of civilians in Israel.



We just eliminated him.

All Hamas terrorists will meet the same fate. — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

另外根據報導，IDF稍早同時宣布，已在加薩走廊的一次夜間空襲擊斃哈馬斯空中部隊的領導人梅拉德（Merad Abu Merad）。以色列軍方宣稱梅拉德跟卡迪一樣，都是7日跨境致命暴行的幕後元兇。