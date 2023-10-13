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以色列朝黎巴嫩邊境開砲 路透攝影記者遭炸身亡、6記者受傷

編譯徐榆涵／即時報導
以色列13日向黎巴嫩邊境附近空襲，波及國外媒體記者團，造成路透攝影記者伊薩姆遇難。（美聯社）
以色列13日向黎巴嫩邊境附近空襲，波及國外媒體記者團，造成路透攝影記者伊薩姆遇難。（美聯社）

以色列13日向黎巴嫩邊境附近空襲，波及國外媒體記者團，造成路透一名攝影記者遇難，另有6人受傷。

CNN報導，路透聲明指出，死者伊薩姆（Issam Abdallah）是黎巴嫩南部工作團隊一員，當時負責提供即時影像訊號，「我們正尋求更多相關訊息，並跟當地相關單位合作，同時將給予伊薩姆家人支持。」

路透聲明同時指出，路透2名記者塔爾（Thaer Al-Sudani）和馬赫（Maher Nazeh）也受傷，正在尋求醫療照護。

另外這起轟炸也造成半島電視台和法新社共4名記者受傷。法新社表示，其2名記者，攝影阿西（Christina Assi）和記者柯林斯（Dylan Collins）被送往醫院治療。

法新社全球新聞總監切特溫德（Phil Chetwynd）在聲明中說，「我們對一群身份明確的記者在履行職責時傷亡深感擔憂。我們對伊薩姆的去世向路透的朋友們表示最深切的哀悼，我們都在為住院的受傷同事提供協助。」

半島電視台也表示，其2名記者布拉克亞（Elie Brakhya）和朱哈達爾 (Carmen Joukhadar）受傷。

根據保護記者委員會稱，截至13日，以巴衝突已造成至少10名記者遇害。對此，以色列國防軍沒有回應CNN提出與記者遇襲的相關問題。攻擊發生時，記者都穿著印有媒體標籤的背心。

以色列

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