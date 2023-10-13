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批以攻加薩犯戰爭罪 伊朗矢言「抵抗軸心」不坐視

中央社貝魯特13日綜合外電報導
伊朗外交部長艾密拉多拉安。（美聯社）
伊朗外交部長艾密拉多拉安。（美聯社）

以哈烽火再起，伊朗外交部長艾密拉多拉安昨天表示，持續對巴勒斯坦人犯下罪行，將招致「軸心的其他成員」採取行動回應，且須由以色列承擔後果。

路透報導，他雖未明確說明，但「抵抗軸心」（Axis of Resistance）指的是伊朗、巴勒斯坦武裝團體、敘利亞及黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）等派系之間的聯盟。

統治加薩（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，造成至少1300人死亡，這是以色列史上平民死傷最慘重的攻擊。以色列隨後也對加薩發動空襲和砲擊作為報復，已有超過1500名巴勒斯坦人喪生。

艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）表示，巴勒斯坦人被迫逃亡，切斷加薩走廊的水、電供應都算戰爭罪。

「部分西方國家官員懷疑是否已出現針對猶太復國主義實體（Zionist entity）開啟新戰線的意圖」，他抵達黎巴嫩首都貝魯特時透過翻譯表示，「當然，有鑑於目前這些情況持續，就是戰爭罪」。

艾密拉多拉安揚言，持續針對巴勒斯坦及加薩的「戰爭罪」將招致「這個軸心的其他成員」採取行動回應，「猶太復國主義實體及其支持者得為後果負責」。

巴勒斯坦 加薩 以色列

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